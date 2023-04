„Žalgiris“ savo darbą ir vėl atliko puikiai: įveikė „Maccabi“ ir laukia rezultatų iš kitų Eurolygos arenų

Pergalingą baudos metimą likus 21 sek. iki rungtynių pabaigos pataikė Isaiah Tayloras.

Antroji mačo pusė buvo itin nerezultatyvi – ją žalgiriečiai laimėjo 26:22.

„,Maccabi“ turėjo paskutinę ataką ir laikė kamuolį iki pat paskutinių sekundžių, tačiau svečių metimas tikslo nepasiekė.

Tai buvo paskutinės žalgiriečių namų rungtynės reguliariajame Eurolygos sezone.

„Žalgiris“ per 17 rungtynių Kaune iškovojo net 13 pergalių.

Pergalė prieš „Maccabi“ buvo 18 „Žalgirio“ laimėtas mačas per 33 Eurolygos rungtynes. Tiesa, ji vietos Eurolygos ketvirtfinalyje Kazio Maksvyčio auklėtiniams dar neužtikrino.

Tuo metu „,Maccabi“, nors ir pralaimėjo, užsitikrino vietą ketvirtfinalyje.

Dabar „Žalgiris“ lauks palankių rezultatų iš kitų Eurolygos arenų.

Bet kokiu atveju, „Žalgirio“ likimas spręsis kitą savaitę.

Paskutiniame ture žalgiriečiai Vokietijoje susitiks su Miuncheno „Bayern“.

„Žalgiris“: R.Šmitas 13 (4 per. kam.), I.Tayloras 12, I.Brazdeikis 9, A.Butkevičius 8 (6 atk. kam., 4 rez. perd., 2 per. kam.), A.Polonara 7 (5 atk. kam.), E.Ulanovas 6, L.Lekavičius 5 (2 per. kam.), K.Hayesas 3 (6 atk. kam.), T.Dimša 3, L.Birutis 2, K.Lukošiūnas 0.

„Maccabi“: J.Martinas 12, W.Baldwinas 12, L.Brownas 11, J.Nebo 11, J.Cohenas 10.

.@The_Fourth_Wade WHAT DID YOU JUST DO ?! pic.twitter.com/1jouPOvq5W — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 6, 2023

Rungtynių eiga

Ignas Brazdeikis įdėjo iš viršaus ir pridėjo dvitaškį, o metimus iš po krepšio sumetė Edgaras Ulanovas ir Rolandas Šmitas – 8:8. Arnas Butkevičius sumetė du baudų metimus, kamuolį perėmęs dėjimu pasižymėjo R.Šmitas, Lukas Lekavičius smeigė tritaškį, dar vieną dvitaškį įmetė E.Ulanovas – 17:17.

Tomas Dimša ir Achille Polonara taikliai metė iš toli, pastarasis dar įdėjo iš viršaus, kamuolį perėmė ir du taškus pelnė L.Lekavičius, o A.Butkevičius surinko keturis taškus iš eilės – 31:32. Penkis taškus įsirašė R.Šmitas, įspūdingą reidą į baudos aikštelę surengė ir vėliau tritaškį smeigė Isaiah Tayloras, o Kevarriusas Hayesas realizavo vieną baudos metimą – 42:45.

Po pertraukos du taškus įsirašė I.Tayloras, keturis taškus iš eilės pelnė R.Šmitas, o varžovams daugiau nei tris minutes taškų pelnyti neleidę kauniečiai jau pirmavo – 48:45. K.Hayesas galingu dėjimu pataisė netikslų komandos draugo metimą, greitoje atakoje dar du taškus pelnė I.Tayloras, nugara į krepšį sėkmingai sužaidė Laurynas Birutis, o kėlinio pabaigoje po krepšiu sėkmingai prasiveržė I.Brazdeikis – 56:52.

Lemiamo ketvirčio pradžioje tris taškus įsirašė I.Brazdeikis, metimu iš po krepšio pasižymėjo A.Polonara, A.Butkevičius kamuolį į krepšį sugrūdo iš viršaus – 63:61. Taikliu dvitaškiu ataką užbaigė I.Tayloras, metimą iš po krepšio pataikė E.Ulanovas, o likus žaisti pusantros minutės rezultatas buvo lygus – 67:67. Likus žaisti 20 sekundžių baudos metimą įmetė I.Tayloras, o nuo paskutinės varžovų atakos apsigynęs „Žalgiris“ šventė pergalę 68:67.