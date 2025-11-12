„Žalgiris“ – „Olympiakos“ tiesiogiai: stebėkite žalgiriečių rungtynes Pirėjuje

Rungtynių pradžia – 21 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Šiuo metu Eurolygoje „Žalgiris“ fiksuoja ketverių iš eilės laimėtų rungtynių seriją. Jos metu buvo nugalėta „Barcelona“, „Virtus“, ASVEL ir „Valencia“.
Su 7 pergalėmis ir 2 pralaimėjimais prieš turo pradžią kauniečiai buvo lyderiai pajėgiausiame Senojo žemyno turnyre.
„Olympiakos“ Eurolygoje laimėjo dukart iš eilės, Pirėjo ekipa per devynerias rungtynes laimėjo šešis kartus.
„Laukia stiprus varžovas, su giliomis tradicijomis. Jau eilę metų jie žaidžia finalo ketvertuose, tad prie jų žiūrovų nebus lengva, bet tai bus geras pasitikrinimas. Svarbiausia bus stabdyti jų kamuolio judėjimą ir atsakyti į fiziškumą. „Olympiakos“ išsiskiria savo fizine jėga“, – kalbėjo T. Masiulis.
Ant parketo Graikijos lygoje po pusantrų metų pertraukos jau grįžo buvęs žalgirietis Keenanas Evansas, gali būti, jog prieš „Žalgirį“ jis po didžiulės pertraukos sužais ir Eurolygoje.
„Jeigu jis sveikas ir pasiruošęs, jis gali pakeisti visą komandos veidą. Jiems reikėjo dar vieno žaidėjo su kamuoliu. Žinome iš „Žalgirio“ kaip ir kiek jis gali žaisti, tai bus svarbus žaidėjas“, – sakė „Žalgirio“ treneris..
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!