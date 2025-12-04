„Žalgiris“ išpardavė visus bilietus ir mačui su „Maccabi“

Tai jau 27-osios iš eilės žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.
Su Tel Avivo komanda į Kauną sugrįš praėjusiame sezone ne vieną įspūdingą epizodą „Žalgirio“ arenoje sukūręs Lonnie Walkeris. Prieš rungtynes buvusiam žalgiriečiui bus tradiciškai įteikta atminimo nuotrauka.
Iš viso gruodžio mėnesį „Žalgiris“ sužais net 10 susitikimų.
Kitą savaitę Lietuvos čempionų lauks išvykos į Paryžių ir Uteną, o į „Žalgirio“ areną bus sugrįžta gruodžio 17 d., kai čia svečiuosis Stambulo „Anadolu Efes“ komanda.
Gruodžio 19 d. namuose įvyks dvikova su Belgrado „Partizan“, gruodžio 23 d. – susitikimas su Atėnų „Panathinaikos“. Tarp šių rungtynių, gruodžio 21 d., dar įsiterps Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio etapo išvykos mačas.
2025-uosius metus žalgiriečiai užbaigs išvykos rungtynėmis su Vilniaus „Ryto“ ir Tel Avivo „Hapoel“ komandomis.
