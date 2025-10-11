„Žalgirio“ strategas Masiulis po triuškinančios pergalės: tai yra krepšinis, kurį norime žaisti

Žalgiriečiai kelią į pergalę klojo net 58 procentų tikslumu mestais tritaškiais (14/24), o varžovams pataikyti leido tik šešis kartus, pusę iš jų – elitiniam snaiperiui Andreasui Obstui.
Po rungtynių „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis pasidžiaugė, kad tokie pasirodymai gerina jo reputaciją, bet pagrindinių pergalės priežasčių norėjo ieškoti kitur.
„Kaip ir tarėmės prieš rungtynes, norėjome neduoti jiems taškų greitame puolime bei leisti nusiimti kamuolių – aštuoni kamuoliai puolime jiems nėra geras rezultatas. Aišku, Arno gynyba prieš Obstą yra tikrai verta dėmesio. Puolime judinome kamuolį, buvo gerų atakų, o kai pataikai keturiolika tritaškių – treneriai visada atrodo labai gudrūs“, – teigė „Žalgirio“ strategas.
– Tritaškiai tapo ramsčiau mačo pradžioje nepavykus užpulti baudos aikštelėje?
– Aišku, pradžioje iš po krepšio prametėme, bet tritaškiai pridėjo pasitikėjimo ir padėjo grįžti į rungtynes, kai šiokia tokia įtampa ir jaudulys buvo. Kai pataikai – žymiai lengviau žaisti.
– Kas nepasisekė, kai „Bayern“ bandė grįžti į rungtynes trečiajame kėlinyje?
– Žinote, žaidžiame su rimtomis komandomis, tad krepšinis visada yra atkarpų žaidimas. Vieni geriau, kiti – blogiau sužaidžia. Svarbiausia tose atkarpose nepasimesti ir išlikti savimi, nepradėti panikuoti. Tikrai svarbus momentas buvo Edgaro išprovokuotos pražangos, kurios nuramino situaciją. Varžovas yra stiprus, žais ir pataikys. Rungtynės vyksta 40 minučių, bus pakilimų ir nuopuolių, bet turime išlikti kartu ir žaisti iki galo.
– Kiek svarbus buvo talkininkų Edgaro Ulanovo, Dustino Slevos ir Arno Butkevičius indėlis šalia komandos lyderių?
– Aš visąlaik sakau, kad visų reikia, visi yra reikalingi ir dirba, ateis laikas, rungtynių yra nežmoniškai daug. Sunku žaisti prieš varžovus, kurie turi daug ginklų, nežinosi, kurie iššaus. Aišku, turime pagrindinius lyderius, bet jiems reikia pagalbos, tikime ir laukiame visų. Dar tik sezono pradžia, bet visi turi būtų pasiruošę šimtu procentų kiekvieną dieną.
– Sylvainas Francisco yra kitoks nei praėjusį sezoną?
– Negaliu labai daug šnekėti apie praėjusį sezoną, gal jis buvo vienas ir neturėjo aplink save tiek žaidėjų. Dabar jam tikrai didelę įtaką daro Nigelas, kuris jį kažkiek valdo ir daugiau ar mažiau aiškina. Man, kaip treneriui, yra lengviau ne kontroliuoti, bet treniruoti tokius žmones. Prašome, kad kamuolys judėtų ir nestovėtų vienoje vietoje. Varžovams tikrai sunku gintis, šiandien irgi buvo kelios atakos, kur visi keturi ar penki žaidėjai turėjo kamuolį ir paskutinę sekundę išmetėme laisvą metimą. Tai yra krepšinis, kurį norime žaisti.
– Pergalės maskuoja kokias nors problemas?
– Nenoriu išskirti. Žaidėjams sakiau, kad blogiausia, ką galime padaryti – pagalvoti, kad esame labai geri. Kiekviena diena yra nauja istorija, naujos rungtynės. Šiandien pasidžiaugėme ir einame toliau. Sezone liko dar 35 rungtynės, nieko nei laimėjome, nei pralaimėjome. Smagu, kad žaidžiame, kažkas pavyksta. Turime būti pasitikintys savimi, bet ne arogantiški – du man labai svarbūs žodžiai. Turime tikėti savimi ir būti užtikrinti tuo, ką darome, bet nepakelti galvų, kad esame geresni už kitus, nes iškart būsime nubausti.
– Kaip skamba faktas, kad „Žalgiris“ yra vienintelis nepralaimėjęs Eurolygoje ir vienvaldis lyderis?
– Trejos rungtynės, čia yra nieko. Smagu, niekas nesitikėjo, pats – irgi. Atvirai pasakysiu – nežinojau, ko tikėtis. Smagu, bet turime vaikščioti ant žemės.
– Pataikymas kol kas yra įspūdingas. Kokia to paslaptis?
– Nežinau, reikia žiūrėti. Kaip visada sakiau, treneriai atrodo labai gudrūs, jei žaidėjai pataiko. Aišku, jei susikuri metimus – turi mesti, tam treniruojamės, taip dirbame ir žaidėjai tai jaučia. Dalinamės kamuoliu, kelis metimus ir per rankas pataikėme, bet nemažai metimų ir susikūrėme sau. Dėl to džiugu. Žaidėjai yra profesionalai, dirba, sportuoja ir mėto į krepšį. Mes vis tiek turime kontroliuoti rungtynes gynyba, o ne puolimu.
– Didelė dalis tribūnų buvo nusidažiusi žaliai. Kiek smagu matyti tokį palaikymą išvykoje?
– Smagu, džiugu. Aš penkerius metus čia nebuvau ir primiršau apie tai, bet Monake ir čia priminė man tuos gerus laikus. Ačiū jiems visiems.
