„Žalgirio“ pažymiai: pats sau šventę kūręs Francisco ir trenerį jaunystėje priminęs Sleva

Rungtynių starte Kauno klubo puolimas šiek tiek strigo, tačiau keli tolimi metimai išjudino žalgiriečių atakas, o antroje mačo pusėje „Žalgiris“ jau kontroliavo mačo eigą per gynybą.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą ir įvertino jį pažymiais.
Be įvertinimo liko tik Mantas Rubštavičius, kuris per savo atkarpą kažkuo per daug išsiskirti nesuspėjo.
#1 Nigelas Williamsas-Gossas (17 min., 5 tšk., 1 rez. per., 1 kld., 2 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Rungtynes amerikietis pradėjo geru prasiveržimu, tačiau netiksliu metimu iš po krepšio. Puolime gynėjas nebuvo ryškiausias žaidėjas šiame mače, tačiau sugebėjo duoti nemažai naudos gynyboje. N.Williamsas-Gossas puikiai ėjo iš priekio prieš Vladimirą Lučičių, taip pat puikiai gynėsi prieš žaidėjus su kamuoliu. Didelis žalgiriečio kūnas keičiantis ginamaisiais yra išties naudingas. „Žalgirio“ puolimas šįmet atrodo sunkiai nuspėjamas ir tai, kad vienas iš lyderių buvo mažiausiai rezultatyvus problema netapo.
#3 Sylvainas Francisco (20 min., 19 tšk., 3 atk. kam., 7 rez. per., 1 per. kam., 1 kld., 1 blk., 27 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Prancūzas pats susikūrė gimtadienio šventę Miunchene. Gynėjas jau rungtynių pradžioje pataikė pora tolimų metimų ir taip išjudino sustingusį „Žalgirio“ puolimą. S.Francisco tapo atakų varikliuku ir jo žaidimas į baudos aikštelę, jo kūryba buvo išties aukščiausio lygio. Epizodas, kai S.Francisco ataką užbaigė dvitaškiu su pražanga puikiai parodo, kaip žalgirietis sugeba suvaldyti kūną. Negana to, prancūzas solidus yra ir gynyboje. Kauno ekipos gynėjas gerai spaudė kamuolį, o galiausiai vėl sugebėjo pasižymėti ir bloku. Tiesiog įspūdinga stebėti tokį aikštės generolo žaidimą.
#7 Mosesas Wrightas (19 min., 11 tšk., 4 atk. kam., 2 per. kam., 2 kld., 1 blk., 14 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Dar vienas geras vakaras ir „Žalgirio“ vidurio puolėjui. M.Wrightas vėl buvo maitinamas kamuoliais ir progas išnaudojo išties efektyviai. Tai, kaip aukštaūgis geba pats žaisti su kamuoliu veidu į krepšį yra labai solidu. Aukštaūgio universalumas atveria dar daugiau galimybių puolime. Džiugina ir amerikiečio aktyvumas gynyboje. Tai, kad jis gali blokuoti kamuolį itin aukštai jau buvo žinoma, tačiau Miunchene pamatėme ir jo greitas rankas juos perimant. Iš didelio noro klaidų taip pat atsiranda. Būtent dėl to M.Wrightas užsidirbo pora baudų puolime bei pasiėmė nereikalingą pražangą jau bonuso situacijoje.
#8 Ignas Brazdeikis (6 min., 2 tšk., 1 atk. kam., 1 rez. per., 1 per. kam., 2 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Kol kas I.Brazdeikiui įsivažiuoti sekasi gana sunkiai. Startiniame penkete mačą pradėjęs gynėjas nesusimetė metimų, o vėliau ir „įlipo į medį“. Po tokio starto žalgirietis sėdo ant suolelio itin ilgam ir aikštėje pasirodė jau tik mačo pabaigoje. Nors tai buvo jau nieko nelemianti atkarpa, bet jos metu I.Brazdeikis parodė norą ir buvo naudingas. Faktas, kad T.Masiulis bando spausti maksimumą ir nori įvesti į žaidimą ir I.Brazdeikį, kuris taip pat gali duoti daug naudos komandai.
#10 Ąžuolas Tubelis (8 min., 7 tšk., 1 kld., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Ne pats solidžiausias vakaras ir Ą.Tubeliui, kuris pražangas rinkosi per greitai. Tai gana stipriai apribojo jo minutes aikštėje, o pasirodymą stipriai truktelėjo vienas įspūdingas epizodas. Puolėjas efektingai atakavo „1 prieš 1“ Nielsą Giffey ir pelnė du taškus su tiesioginio oponento pražanga. Tad nors Ą.Tubelio minutės nebuvo gausios, bet per jas aukštaūgis buvo gana pastebimas.
#12 Maodo Lo (17 min., 10 tšk., 1 rez. per., 1 per. kam., 3 kld., 11 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Pirmuosius „Žalgirio“ taškus pakilęs nuo suolo pelnė būtent buvęs „Bayern“ komandos gynėjas. Didelė prabanga turėti tokį žaidėją nuo suolo. Taškus vokietis rinkosi tolimais metimais bei baudų metimais po išprovokuotų pražangų. Nors kėlinių pabaigose su kamuoliu rankose M.Lo susitvarkyti sekėsi sunkiai, bet tos 3 klaidos per daug vaizdo negadina. Kol kas su savo užduotimis ir funkcijomis patyręs gynėjas susitvarko ir puikiai atrodo bendrame komandos paveiksle.
#14 Dustinas Sleva (27 min., 14 tšk., 7 atk. kam., 2 rez. per., 2 per. kam., 21 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Neabejotinai geriausias D.Slevos mačas su „Žalgirio“ marškinėliais. Savo noru ir energija amerikietis kažkiek galbūt net priminė patį T.Masiulį, kai šis dar pats bėgiojo aikštėje, o ne stovėjo prie linijos. D.Slevos buvo visur – jis puikiai bėgo tranzicijoje, griuvo dėl kamuolių ir ėjo į pagalbas. Galbūt ne visi metimai sukrito, tačiau toks šio žaidėjo kovingumas ir universalumas tapo vienu maloniausių atradimų.
#15 Laurynas Birutis (21 min., 11 tšk., 6 atk. kam., 1 blk., 19 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Širdis dainuoja matant tai, kaip išnaudojamas yra L.Birutis ir kaip jis pats puikiai jaučiasi šioje sistemoje. „Žalgiris“ kūrė progas aukštaūgiui „ispaniško pikenrolo“ situacijose, o šis atsidėkojo puikiu progų išnaudojimu. Matėme ir „pianisto“ metimą, ir efektyvų žaidimą nugara, o galiausiai ir pats L.Birutis tiesiog rinkosi kamuolius puolime bei rinko taškus antraisiais šansais. Gynyboje varžovai bandė įtraukti centrą į „pikenrolus“, bet jo „dropo“ gynyba nebuvo kažkas, kuo „Bayern“ ekipa pasinaudotų.
#51 Arnas Butkevičius (22 min., 5 tšk., 4 atk. kam., 3 per. kam., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Komandoje yra itin svarbu balansas. Šalia talento puolime reikia darbininkų gynyboje. Nors dar labai ankstyva sezono stadija, tačiau atrodo, kad tas balansas tikrai yra surastas. A.Butkevičius gynyboje prieš Andreasą Obstą atidirbo tiesiog fantastiškai. Lietuvis davė daug kontakto, neleido varžovui gerai priimti kamuolio ir vertė jį daryti sau ne tiek įprastus dalykus. Kitų komandų treneriai galės rodyti A.Butkevičiaus pavyzdį, kaip reikia stabdyti A.Obstą. Galiausiai žalgirietis dar pridėjo dėjimą po perimto kamuolio bei tikslų tolimą metimą. Puikus šio žalgiriečio pasirodymas, kurį norisi įvertinti aukštu pažymiu.
#91 Deividas Sirvydis (19 min., 7 tšk., 3 atk. kam., 4 rez. per., 1 kld., 10 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Atsigavo. Taip, iki tobulumo dar toliau, tačiau po pirmo D.Sirvydžio pataikyto tritaškio atrodė, jog kažkas nustūmė slėgusį luitą nuo žalgiriečio pečių. Per pirmuosius du Eurolygos mačus nei taško nepelnęs žalgirietis šįkart buvo aktyvus ir pastebimas. „Žalgiris“ žaidžia itin daug „ispaniško pikenrolo“ ir čia D.Sirvydis gali būti vienu iš pagrindinių ginklų. Rungtynėse Miunchene labiausiai įsiminė D.Sirvydžio kūryba ir jo tikslūs perdavimai komandos draugams tiek poziciniame puolime, tiek tranzicijoje.
#92 Edgaras Ulanovas (21 min., 7 tšk., 1 atk. kam., 1 rez. per., 1 kld., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Savo efektyvią atkarpą kapitonas vėl sužaidė tada, kai komandos žaidimas buvo pradėjęs šiek tiek strigti. Trečiojo kėlinio pabaigoje E.Ulanovas išprovokavo dvi pražangas ir surinko 4 svarbius taškus baudų metimais. Vėliau puolėjas dar pasižymėjo ir tiksliu tolimu metimu, po kurio vakarėlis Miunchene įsibėgėjo. Šįkart kapitono žaidimas nugara į krepšį nebuvo efektyvus, tačiau po poros nesėkmingų bandymų šios idėjos buvo atsisakyta.
