„Žalgirio“ mačas Eurolygoje gali ir neįvykti: skelbiama apie koronaviruso protrūkį varžovų gretose

Italijos žiniasklaida skelbia, kad keturiems krepšininkams ir dviems personalo darbuotojams nustatytas koronavirusas.

Milano ekipa dėl traumų dar yra praradusi Luigi Datome, Sergio Rodriguezą, Shavoną Shieldsą ir Dinosą Mitoglou.

Kauno „Žalgiris“ ir Milano „AX Armani“ rungtynės yra suplanuotos trečiadienį Kaune, tačiau gana realu, kad mačas gali ir neįvykti. Anot italų žiniasklaidos, dėl susidariusios padėties visa Milano komanda atsidūrė karantine ir į Lietuvą neskris.

Šiuo metu laukiama daugiau informacijos, tuomet ir bus priimtas galutinis sprendimas.

