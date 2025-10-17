Ž.Janavičius mėgėjų krepšinyje vienija jėgas su J.Mačiuliu

Profesionalo karjerą vasarą baigęs Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rezultatyvių perdavimų karalius ir trenerio kelią Kauno „Žalgiryje“ pradėjęs Ž.Janavičius neslepia, kad žaidėjas jame dar gyvena.
„Žaidėjo manyje dar daug, – „Reunion“ atviravo 36-erių įžaidėjas. – Kai tenka važiuoti su „Žalgiriu“ į rungtynes, vis pagalvoju: „Kaip išbėgęs sužaisčiau...“ Žaidėją nužudyti bus tikrai sunku, bet pratinuosi po truputį per kitas veiklas... Krepšinį daug sportuoju dabar su žaidėjais, bet kai sėdžiu šalia šoninės linijos ateina ir mintys: „Ar tikrai aš jo pasiilgstu?“
Buvusį Lietuvos rinktinės įžaidėją „Reunion“ viliojo kurį laiką, bet 20 metų profesionalų krepšinyje praleidęs Ž.Janavičius neskubėjo priimti sprendimo.
Visgi alytiškis prieš pat sezono startą apsisprendė prisijungti prie KKML A lygos čempionų, o tai jam padėjo padaryti būrys „Reunion“ žaidžiančių pažįstamų – buvęs komandos draugas „Žalgiryje“ Jonas Mačiulis, tos pačios kartos olimpinis prizininkas Šarūnas Vingelis, agentas Marius Rutkauskas, sporto komentatorius J.Lekšas ar Dovydas Šemeklis, su kuriuo kartu sukūrė stebuklingą žygį Prienuose, kai laimėjo LKF taurę.
„Kai buvau žaidėjas, visada norėjau žaisti laiminčioje, geroje ir įvertintoje komandoje. Taip ir čia, – dėstė Ž.Janavičius. – Per daug nesidomėjau mėgėjų krepšiniu, bet „Reunion“ buvo tikrai girdima, o dar čia yra ir savi žmonės. Visada maloniau žaisti su savo žmonėmis. Dabar jau čia vis tiek man bus malonumas, o ne darbas, tad norisi būti geroje aplinkoje.“
Karjerą 192 cm ūgio Ž.Janavičius užbaigė pastaruosius šešerius metus leisdamas Klaipėdos „Neptūne“. Pernai 4,5 taško, 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir 5,9 naudingumo balo vidurkius LKL turėjęs gynėjas teigia, kad uostamiestyje „Reunion“ vardas irgi skambėjo ne kartą.
„Tikrai „Reunion“ naujienos Klaipėdą pasiekdavo. Kaip yra „Žalgiris“, kiti dideli klubai, tai „Reunion“ mėgėjų krepšinyje yra tas vienetinis pagrindas, kuris girdisi plačiai“, – baigė Ž.Janavičius.
Taip jau susiklostė, kad Ž.Janavičių ir kitus čempionų titulą KKML A lygoje ginsiančius vyrukus treniruos J.Lekšas.
2055 taškus per 137 rungtynes pelnęs ir visų laikų rezultatyviausias „Reunion“ žaidėjas esantis J.Lekšas vyr. trenerio kėdėje keičia Vytautą Žvirblį, kuris komandą treniravo pastaruosius porą sezonų ir ne tik laimėjo KKML A lygos auksą, bet ir atvedė ekipą iki KKL A lygos finalo.
„Negaliu garsiai pasakyti, kad daugiau niekada nebežaisiu, nes nežinai, kas gali nutikti ateityje, bet tiesiog dabar jaučiu, jog kūnas nebeleidžia judėti taip, kaip įsivaizduoju, – kalbėjo 29-erių J.Lekšas. – Gal po metų, gal po dvejų atsibusiu ir pasakysiu legendinį „Reunion“ šūkį: „Judam toliau!“, bet šiuo momentu džiaugiuosi apskritai, kad galiu artimai išlikti prie komandos.“
Reabilitaciją po antros kryžminių kelio raiščių operacijos tęsiantis J.Lekšas tikina, kad vyr. trenerio pozicijoje nežada apgaudinėti aplinkos.
„Tikrai nebūsiu kažkoks ypatingas, labai rimtas specialistas. Visi mato mūsų komandą ant popieriaus, didžiausias iššūkis, kaip realiai buvo visada su „Reunion“, bus surinkti komandą į rungtynes. Galime sakyti, kad prasideda sezonas, bet su tokia sudėtimi mes turime prabangą pradėti žaisti nuo pavasario, tad jam ir ruošimės. Su tokia sudėtimi man tiesiog reikės būti Atamanu – netrukdyti žaisti su daug šou elementų ir 0 taktikos“, – tvirtino J.Lekšas.
„Reunion“ šį sezoną vėl rungtyniaus tiek KKML, tiek KKL A lygose. Sezoną KKML A lygos čempionai pradeda jau spalio 20 d. 20.15 val. „Žalgirio“ akademijoje rungtynėmis su Lietuvos kurčiųjų rinktine.
