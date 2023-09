„Wolves“ Europos taurės rungtynės – ir Dubajuje?

Pirmadienį socialiniame tinkle „X“ pasirodė informacija, jog bent vienerios „Wolves“ Europos taurės rungtynės vyks ir Dubajuje.

Žinutę išplatino Dubajaus valdžios medija skyrius.

Įraše skelbiama, kad „Wolves“ yra viena iš elitinių Lietuvos krepšinio komandų, o Dubajuje gali įvykti ir daugiau nei vienerios Europos taurės rungtynės.

Vaizdo įraše matomi klubo ambasadoriai Kšištofas ir Darjušas Lavrinovičiai.

#Dubai will be the headquarters for the matches of the Lithuanian team “BC Wolves” in the European Basketball League. Dubai will also be the headquarters for the club, which is considered one of the elite clubs in Lithuania and Europe. @DubaiSC pic.twitter.com/iSR4ba2wQh