  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

WAKO pasaulio čempionate per žingsnį nuo medalio likęs Vitas Karosas šokiruotas: „Eik tu na*** su tokiais teisėjais“

2025-11-27 18:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 18:04

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame WAKO pasaulio kikbokso čempionate per žingsnį nuo medalio liko Vitas Karosas, kuris svorio kategorijoje iki 67 kg pralaimėjo kroatui Muhametui Deškaj.

Vitas Karosas | „Stop“ kadras

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame WAKO pasaulio kikbokso čempionate per žingsnį nuo medalio liko Vitas Karosas, kuris svorio kategorijoje iki 67 kg pralaimėjo kroatui Muhametui Deškaj.

0

Kaip socialiniuose tinkluose skelbė pats V. Karosas, tai buvo „nuteisėjauta kova“, kuri jam brangiai kainavo.

„Eik tu na***“ su tokiais teisėjais.. Nesuprasi.. Viena labiausiai nuteisėjautų kovų mano karjeroje. Norėjau kelti ranką, bet neleido teisėjas. Žodžiu, nesąmonių nesąmonė.. Vengi kovos ir ją laimi. Nežinau, nežinau.. Aišku, gaila, nes žingsnis iki medalio ir tau nuteisėjauja kovą. Tiek pasiruošimo, tiek pralaimėtų pinigų, nes praleidžiu komercines varžybas dėl jų. Turkas, kuris turėjo būti pusfinalyje, sakė, kad gera kova, turėjau laimėti“, – pasakojo V. Karosas.

Pusfinalyje M. Deškaj lauks turkas Zaferis Sayikas.

Primename, kad pirmoje kovoje V. Karosas įtikinamai įveikė pasaulio taurės prizininką Palestinos kovotoją Abdelą Rahmaną Mousą.

