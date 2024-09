Vilniaus „Rytas“ pratęsė bendradarbiavimą su lažybų bendrove „7bet“

„Labai džiaugiamės galėdami tęsti bendradarbiavimą su Lietuvos čempionais – Vilniaus „Rytu“, kuris jau trejus metus iš eilės rodo puikius rezultatus ir yra ryškus Lietuvos krepšinio lygos lyderis. Per šį laiką komanda du kartus laimėjo Lietuvos čempionatą, kartą užėmė antrąją vietą ir buvo tik per žingsnį to, kad aukso medaliais pasidabintų visus tris metus iš eilės, – apie Vilniaus „Rytą“ kalbėjo „7bet“ generalinis direktorius Justinas Šliažas. – „Rytas“ išsiskiria ne tik čempioniškais pasiekimais, bet ir savo ypatinga fanų bendruomene, gilias tradicijas puoselėjančia istorija bei profesionalia administracija, su kuria dirbti yra tikras malonumas.“

Vilniaus „Ryto“ direktoriaus teigimu, tęstinumas aikštelėje ir už jos ribų – išlieka vienas didžiausių „Ryto“ prioritetų, o pratęstas bendradarbiavimas su ištikimais partneriais leidžia tikėtis pozityvių rezultatų ateityje.

„Kasmet įdedame nemažai darbo, kad ne tik surastume naujus partnerius, bet ir suteiktume geriausias sąlygas jau esamiems. Su „7bet“ bendradarbiaujame jau nuo 2021 m. Per šiuos metus, vedami tikrai stipraus palaikymo, pasiekėme du čempionų titulus, padėjome stiprius pagrindus bendruomenės augimui. Džiugu, kad mūsų klubo partneriai nestokoja pasitikėjimo, tiki klubo vizija ir prisideda prie jos įgyvendinimo, – kalbėjo Vilniaus „Ryto“ direktorius Jaroslav Latušinskij.

Sostinės klubas pasiruošimą sezonui pradėjo išsaugodami čempioniškosios komandos dalį: Gytį Radzevičių, R.J. Cole, Gantą Križanauską, Oskarą Pleikį, Igną Urboną, komandos kapitoną Margirį Normantą. Prie komandos prisijungė naujokai: Martynas Paliukėnas, Ignas Sargiūnas, Ąžuolas Tubelis, legionieriai Jayvonas Gravesas, Savionas Flaggas bei Stevenas Enochas.

Vilniaus „Rytas“ sezono kovas pradės jau rugsėjo 21 dieną, kur susitiks su Klaipėdos „Neptūnu“.