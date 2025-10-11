Vilkaviškio „Perlas Go“ – Kauno „Žalgiris-2“ tiesiogiai: stebėkite dviejų nepralaimėjusių komandų akistatą

Rungtynes nuo 14 val. stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Vilkaviškio komanda kol kas NKL žygiuoja be nesėkmių – laimėjo visas trejas pirmąsias sezono rungtynes. Sunkiausiai teko paplušėti pastarajame mače, kuriame tik 82:81 nugalėtas Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“.
Neklumpa kol kas ir „Žalgirio“ dubleriai – jų sąskaitoje taip pat trys pergalės per trejas rungtynes.
