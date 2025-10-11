Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NKL

Vilkaviškio „Perlas Go“ – Kauno „Žalgiris-2“ tiesiogiai: stebėkite dviejų nepralaimėjusių komandų akistatą

2025-10-11 13:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-11 13:00

Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) šeštadienio popietę į kovą stoja Vilkaviškio „Perlas Go“ ir Kauno „Žalgiris-2“ ekipos.

Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) šeštadienio popietę į kovą stoja Vilkaviškio „Perlas Go" ir Kauno „Žalgiris-2" ekipos.

0

Rungtynes nuo 14 val. stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Vilkaviškio komanda kol kas NKL žygiuoja be nesėkmių – laimėjo visas trejas pirmąsias sezono rungtynes. Sunkiausiai teko paplušėti pastarajame mače, kuriame tik 82:81 nugalėtas Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“.

Neklumpa kol kas ir „Žalgirio“ dubleriai – jų sąskaitoje taip pat trys pergalės per trejas rungtynes.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Telšių komanda laimėjo (Nuotr. NKL)
NKL: „Telšiai“ laimėjo pajūryje, „Žalgirio“ jaunimą į pergalę vedė aštuoniolikmetis (3)
I.Štombergas sužaidė puikų mačą (www.zalgiris.lt nuotr.)
Kosminiame NKL mūšyje – pergalingos I.Štombergo baudos čempionų tvirtovėje (3)

