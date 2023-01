Vienuoliktasis Dakaro etapas: Kancius važiuoja stabiliai

Sportininkų šį kartą lauks 275 km greičio ruožas ir 151 km pervažiavimų.

Pasak organizatorių, trasa bus 20 proc. smėlio, 40 proc. kopų ir 40 proc. išdžiūvusių vagų.

Dalyviai pasieks žymiąją „Empty Quarter“ dykumą ir pamatys bekraštį peizažą, kuriame be smėlio nebus kitų vaizdų.

Po šio greičio ruožo mechanikų pagalba nebus leidžiama.

Etapo eiga:

8.30 val. L.Kancius po 89 km rikiuojasi 6-as (+00:07:43).

8.18. val. Trasoje jau ir R. Baciuška, netrukus pajudės V. Žalos ekipažas.

8.05 val. po 63 km L.Kancius kyla į 7-ą vietą (+00:05:42).

7.18 val. L. Kancius pasiekia pirmąjį kontrolės punktą, kur 2:16 min. atsilieka nuo lyderio M. Medeiroso ir preliminariai yra 8-as.

