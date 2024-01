Vienuoliktas Dakaro etapas: Rokas Baciuška laikosi tarp lyderių, Benediktas Vanagas kovoja dėl dešimtuko

Pasak organizatorių, dalyviai iš viso įveiks 529 kilometrus. Iš jų 420 km sudarys greičio ruožas. Skelbiama, kad lenktyninkai turės pasiekti devynis tarpinius finišus.

Didžioji dalis greičio ruožo driekiasi nederlingoje ir nelygioje vietovėje. Tai bus paskutinis fizinis iššūkis lenktynininkams ir kartu vienas sudėtingiausių greičio ruožų šiame Dakare.

Trasą sudarys 77 proc. žvyrkelio, 5 proc. smėlio ir 19 proc. akmenų.

11.32 val. Antras rikiuotėje esantis Sebastianas Loebas sustojo po 132 km ir turi mechaninių problemų. Atrodo, kad jis jau sulaukė pagalbos, visgi praras šiek tiek laiko.

11.30 val. Trasoje jau visi lietuvių ekipažai.

11.25 val. E. Gelažninkienė po 43 km žymos nuo lyderio atsilieka daugmaž keturias minutesir preliminariai yra 10-toje vietoje.

11.05 val. R.Baciuška po 93 km nuo M.Gastaldi atsilieka 2 min. 55 sek. Jis turėtų išlaikyti vietą tarp penkių greičiausių „Challenger“ dalyvių. Preliminariai jis trečias.

B.Vanagas puikiai įveikia atkarpą tarp 93 ir 139 km bei išlaiko maždaug 7 minučių atsilikimą nuo lyderių.

10.23 val. L. Kancius kol kas vis dar ketvirtas, o nuo lyderio atsilieka apie 11 minučių. O A.Kanopkinas – 21 min. 17 sek.

10.21 val. Startuoja jau ir R. Baciuška. O po 43 km žymos V. Žala fiksuojamas 14-as (nuo lyderio 2:08 min.), o V. Jurkevičius kol kas 15-as (nuo lyderio 2:16 min.).

10.10 val. Pirmajame tarpiniame finiše B.Vanagas nuo lyderio G.De Meviuso atsiliko 2 min. 8 sek., o antrajame nuo M.Serradori atsilieka 6 min. 22 sek. Skelbiama, kad B. Vanagui jau teko keisti ratą.

10.01 val. Startuoja V. Žala ir V. Jurkevičius, nors jie bandroje įskaitoje jau nesivaržo. O B. Vanagas kirto pirmąjį punktą. Kol kas jo laiko nėra, bet jis turėtų būti maždaug pirmajame penkete.

9.16 val. Po 93 km L. Kancius toliau yra ketvirtas (nuo lyderio +6:02 min.).

9.01 val. Trasoje jau ir B. Vanagas, kuris vakar demonstravo puikų greitį ir buvo trečias.

8.48 val. A. Kanopkinas pirmą žymą preliminariai pasiekia šeštoje vietoje. Nuo lyderio jis atsilieka 5:42 min.

8.33 val. L.Kancius jau įveikė 43 km ir kol kas nuo lyderio atsilieka 4 min. bei yra ketvirtas.

8.01 val. Starte jau ir A. Kanopkinas, kuris rikiuojasi tiesiai už L. Kanciaus.

7.55 val. L. Kancius jau trasoje. Bendroje įskaitoje lietuvis rikiuojasi ketvirtas.

⏱️ The start line is all set, waiting for the competitors. Starting with the bikes in a few minutes! 🏍️#Dakar2024 │ #RebellionTimepieces@RebellionTime pic.twitter.com/76t2DVCBbX