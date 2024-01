Vienuoliktas Dakaro etapas: į trasą išvažiuoja pirmieji lietuviai

Pasak organizatorių, dalyviai iš viso įveiks 529 kilometrus. Iš jų 420 km sudarys greičio ruožas. Skelbiama, kad lenktyninkai turės pasiekti devynis tarpinius finišus.

Didžioji dalis greičio ruožo driekiasi nederlingoje ir nelygioje vietovėje. Tai bus paskutinis fizinis iššūkis lenktynininkams ir kartu vienas sudėtingiausių greičio ruožų šiame Dakare.

Trasą sudarys 77 proc. žvyrkelio, 5 proc. smėlio ir 19 proc. akmenų.

8.48 val. A. Kanopkinas pirmą žymą preliminariai pasiekia šeštoje vietoje. Nuo lyderio jis atsilieka 5:42 min.

8.33 val. L.Kancius jau įveikė 43 km ir kol kas nuo lyderio atsilieka 4 min. bei yra ketvirtas.

8.01 val. Starte jau ir A. Kanopkinas, kuris rikiuojasi tiesiai už L. Kanciaus.

7.55 val. L. Kancius jau trasoje. Bendroje įskaitoje lietuvis rikiuojasi ketvirtas.

⏱️ The start line is all set, waiting for the competitors. Starting with the bikes in a few minutes! 🏍️#Dakar2024 │ #RebellionTimepieces@RebellionTime pic.twitter.com/76t2DVCBbX

