Verstappeno sutarties su „Red Bull“ išlyga po Belgijos lenktynių tapo neaktuali – olandas lieka komandoje

Nors olandas turi sutartį su ekipa iki 2028 m., teigiama, kad joje buvo įrašyta speciali išlyga, kuria M. Verstappenas būtų galėjęs pasinaudoti šią vasarą. Ta išlyga numatė, kad jeigu M. Verstappenas vasaros pertrauką „Formulėje 1“ pasitiks būdamas už pilotų rikiuotės trejetuko, tada jis gaus teisę palikti komandą ir 2026 m. atstovauti jau kitai ekipai.

Ši išlyga tapo neaktuali po lenktynių Belgijoje. Spa trasoje sprintą laimėjęs ir 4-as pagrindinėse lenktynėse finišavęs M. Verstappenas dabar turi 185 taškus ir 28 tšk. lenkia 4—oje vietoje esantį britą George‘ą Russellą („Mercedes“, 157). Iki vasaros pertraukos beliko tik lenktynės Vengrijoje, kur G. Russellas maksimaliai gali pelnyti 25 taškus. Taigi, M. Verstappenas prieš vasaros pertrauką žemiau 3-ios vietos niekaip nenukris.

