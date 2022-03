„Valencia“ nutraukė Šarūno Jasikevičiaus septynių pergalių seriją Ispanijoje

Šiame susitikime nutrūko „Barcelona“ komandos septynių pergalių serija Ispanijos pirmenybėse.

Rokas Jokubaitis pralaimėjusiems per 17 minučių pelnė 7 taškus (2/4 dvit., 1/1 trit.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį ir kartą suklydo.

Paskutinio kėlinio pradžioje „Barcelona“ praleido septynis taškus be atsako ir po to atsiliko 11 taškų. Per likusį laiką arčiau nei per šešis taškus nepriartėjo.

„Barcelona“ su „Žalgirio“ ekipa Kaune kovos penktadienį, dar prieš tai katalonai šalies lygoje sužais rungtynes antradienį.

Rezultatyviausiai katalonų gretose rungtyniavo Nikola Mirotičius, pelnęs 14 taškų (5 atk. kam.), 13 taškų pridėjo Brandonas Daviesas, 11 – Dante Exumas.

„Valencia“ į pergalę vedė 17 taškų surinkęs Mike'as Tobey (6 atk. kam.), 16 taškų pridėjo Nenadas Dimitrijevičius (7 rez. perd.), 14 – Jasielas Rivero.