Valdas Ivanauskas po dramatiškos nesėkmės Airijoje: „Mums trūksat daugiau tokių mačų“

Visas rungtynes pagirtinai gynyboje dirbę lietuviai lemiamą smūgį praleidoo kone paskutinės atakos metu, kai iš toli smūgiavo ir vartininkui Džiugui Bartkui jokių šansų nepaliko po keitimo į aikštę žengęs Airijos ekipos puolėjas Troy`us Parrottas.

Po rungtynių kalbėjęs Lietuvos rinktinės treneris Valdas Ivanauskas tikino, kad, nors ir pavyko laikytis žaidybinio plano, pralaimėjimas yra itin apmaudus.

„Pralaimėjimas, nesvarbu, koks jis yra, vis tiek yra pralaimėjimas. Viskas klostėsi kaip ir suplanuotai, bet vis tiek yra pralaimėjimas, o pralaimėjimų aš nekenčiu, o mano žaidėjams tą mentalitetą taip pat reikės skubiai pakreipti. Reikės pasikeisti ir aš manau, kad jie jau keičiasi. Visi suprantame, prieš ką žaidėme, dauguma žaidėjų yra arba iš „Premier“ lygos arba iš „Championship“, airiams tokios rungtynės yra tarsi eilinės, mums tai yra kažkoks įvykis.

Trūksta mums tokių rungtynių, tokios įtampos, tokių greičių, tačiau, grįžtant prie žaidybinio plano, tai laikėmės jo 100 procentų, tas mums yra labai svarbu ateičiai, kelias tiktai toks“, – teigė rinktinės treneris.

Jis teigė padėkojęs futbolininkams už pastangas bei akcentavo fizinę būklę, kuris bus itin aktuali Tautų lygos starte birželį.

„Žaidėjams po rungtynių padėkojau už darbą, bet tai vis tiek yra pralaimėjimas. Bet komanda tikrai stengėsi ir manau, kad komanda yra pasikeitusi ir reikėtų matyti ir pozityvo, nes laukia labai sunkus maratonas ketverių rungtynių.

Jei mūsų fizinė būklė nebus ideali, turėsime labai ribotas galimybes kažką pasiekti, tą turi suprasti ir žaidėjai, turi šiam gegužės-birželio maratonui ruoštis ir individualiai. Žaidėjai suprato, kad fizinis stovis yra labai svarbus. Labai skausminga, bet, iš kitos pusės, tai yra futbolas, tai yra mūsų kelias ir nuo jo nenukrypsime“, – teigė specialistas.

Nors arbitrtas buvo pridėjęs 5 minutes, įvartis krito kone 7 pridėto laiko minutę. Visgi V. Ivanauskas to per daug nesureikšmino ir tikino, jog jo per daug neakcentavo.

„Dar prieš tą momentą pasikalbėjome su komisaru, juokavome, sakė, kad liko dešimt sekundžių, bet tiek ir užteko, tai yra lygis. Jokių pretenzijų nereiškiu, tai yra natūralu. Kiek bepridėtų, penkias ar septynias, mums reikia kentėti, tai yra skaudi praktika, bet praktika“, – aiškino strategas.

Rinktinė dvikovos išvakarėse dėl traumos neteko Arvydo Novikovo, tačiau, kaip sakė rinktinės treneris, tai žaidimo plano iš esmės nepakeitė.

„Arvydas individualiai yra labai stiprus žaidėjas, bet turi laikytis komandinio žaidimo ir komandinės disciplinos. Individualiai galime aplošti tokias komandas kaip San Marinas, o prieš tokias komandas galime sužaisti tik kaip komanda. Arvydas iš to konteksto tikrai neiškrenta, o kai prisideda individualios savybės, mums tai yra tik į naudą, o žaidimo stiliuje niekas nepasikeitė“, – aiškino V. Ivanauskas.

Jis taip pat įvedė ir korekcijų sudėtyje, o viena tokių – į atraminio saugo poziciją pastumtas anksčiau ten rungtyniavęs Edgaras Utkus. Paklaustas, kaip vertina jo pasirodymą šioje rolėje, V. Ivanauskas turėjo aiškų atsakymą.

„Tenkino. Turime alternatyvų, Edgaras jau yra žaidęs toje pozicijoje jaunimo komandose, jo tas solidumas, ramumas mums yra labai reikalingas, ypač prie tokio didelio spaudimo, matosi lygis, kad žaidžia aukščiausiame lygyje, jam prieš tiek žiūrovų žaisti nėra naujiena. Turime alternatyvų, o mums tai yra labai svarbu“, – sakė treneris.

Reziumuodamas šį dviejų kontrolinių mačų langą, specialistas teigė, jog gavo daug labai reikalingos informacijos ruošiantis Tautų lygos startui.

„Informaciniu atžvilgiu gavome labai daug, deja, tos traumos... Bet tai yra natūralu, be jų tikrai neapsieisime, bet mums jos labai skaudžiai atsiliepė. Bet atsirado daugiau alternatyvų, daugiau žaidėjų, kurie veržiasi į rinktinę, nori įrodyti savo vertę, mus tai labai džiugina. Buvo 3-4 nauji žaidėjai, mūsų jie tikrai nenuvylė, tik pridėjo kažkokio pozityvo.

Bet žinome, kad draugiškose rungtynėse ir rungtynėse dėl taškų yra skirtumas, žinome, kas mūsų laukia, bet mums didžiausias galvos skausmas yra tas, kokios būklės žaidėjai atvažiuos, mums kiekvienas žaidėjas yra labai svarbus ir kiekviena netektis yra labai skaudi“, – dėstė jis.

Tuo tarpu rinktinės krašto saugas Justas Lasickas taip pat neslėpė apmaudo dėl paskutinėmis minutėmis praleisto įvarčio.

„Apmaudu, daug darbo įdėta. Žinojome, prieš kokią komandą žaidžiame, žinojome, kad ji žais fiziškai, reikės daug dirbti ir labai apmaudu tas įvartis paskutinę minutę.

Treneris rūbinėje ir sakė, kad buvo patenkintas mūsų darbu, kompaktiškumu šiose rungtynėse. Apmaudu, bet yra ir pozityvo, kurį galime pasiimti į kitas rungtynes”, – akcentavo jis.

Kaip pozityvą jis išskyrė solidų darbą gynyboje.

„Antrame aukšte labai gerai tvarkėsi mūsų gynėjai, krašto saugai irgi turėjome daug darbo grįžtant su jų krašto gynėjais, tai tas juodas darbas, kompaktiškumas. Turėjome gynybinį bloką, neleidome jiems lengvai kurti progų, žinome, kad tokių rungtynių bus ir ateityje, kai turėsime žaisti antru numeriu, norėtųsi šiek tiek būti aštresniems priekyje, bet viskas po truputį“, – mintimis dalinosi futbolininkas.

Rungtynes AVIVA stadione Dubline stebėjo daugiau nei 30 tūkstančių sirgalių, o J. Lasicko teigimu, tokios rungtynės yra puiki patirtis ir jose žaisti norėtųsi dažniau.

„Malonu, dėl tokių rungtynių ir žaidžiame, norėtųsi tokias rungtynes žaisti kiekvieną savaitę. Duok dieve, kad tokių progų būtų gyvenime, tokios rungtynės tik motyvuoja dirbti dar sunkiau, kad galėtum dažniau žaisti ir pajausti tokią atmosferą. Fanai – fantastiški, stadionas – nuostabus, viskas, ko reikia, tai yra futbolo grožis“, – pasakojo rinktinės narys.