TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Valančiūno ir Sabonio akistatoje – solidūs lietuvių skaičiai ir „Nuggets“ pergalė

2025-11-12 08:37 / šaltinis: krepsinis.net
Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) įvyko Lietuvos bokštų, Domanto Sabonio ir Jono Valančiūno, akistata. Pergale džiaugėsi uteniškis.

D.Sabonis ir J.Valančiūnas rinko dviženklį rezultatyvumą (Scanpix nuotr.)

0

Sakramente vykusiame mače Denverio „Nuggets“ (8/2) 122:108 (33:34, 27:22, 25:26, 37:26) nugalėjo vietos „Kings“ (3/8).

Aikštėje netrūko D.Sabonio ir J.Valančiūno tiesioginių akistatų, o tiek vienas, tiek kitas mačą baigė su solidžiais skaičiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JV aikštėje prabuvo 15 minučių ir per jas rinko 10 taškų (3/8 dvit., 4/6 baud.), 7 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, bloką ir 2 klaidas.

Kai J.Valančiūnas buvo aikštėje „Nuggets“ įmetė 6 taškais daugiau nei „Kings“.

Komandą bandęs patraukti D.Sabonis per 26 minutes pasižymėjo 19 taškų (7/9 dvit., 1/3 trit., 2/4 baud.), 8 atkovotų kamuolių ir 4 rezultatyvių perdavimų pasirodymu. Jo rungtynes anksčiau laiko užbaigė 6 surinktos pražangos.

Tris kėlinius aikštėje vyko lygi kova ir prieš prasidedant lemiamam ketvirčiui Russellas Westbrookas baudų metimais šeimininkus priartino iki vieno metimo, o po to DeMaras DeRozanas ir iki minimumo – 84:85.

Mačo epizodai:

Visgi pralaimėjimų liūne skęstanti „Kings“ praleido praleido Jamalo Murray taškus ir JV dėjimą – 84:94. Netrukus tas pats J.Murray ir J.Valančiūnas savo taškais nulaužė rungtynes, nutolindamas „Nuggets“ iki 17 taškų – 106:89.

Dar pernai D.Sabonis ir J.Valančiūnas buvo komandos draugais Sakramente, bet „Kings“ vasarą atliko mainus su „Nuggets“, kurie išsiuntė uteniškį į Denverį.

„Kings“ nesustabdė Nikola Jokičiaus. Serbas per 33 minutes pelnė 35 taškus (16/19 met.), atkovojo 15 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Pildoma.

