Valančiūno ir Sabonio akistatoje – solidūs lietuvių skaičiai ir „Nuggets“ pergalė

Sakramente vykusiame mače Denverio „Nuggets“ (8/2) 122:108 (33:34, 27:22, 25:26, 37:26) nugalėjo vietos „Kings“ (3/8).
Aikštėje netrūko D.Sabonio ir J.Valančiūno tiesioginių akistatų, o tiek vienas, tiek kitas mačą baigė su solidžiais skaičiais.
Jonas Valanciunas hammers it home down the paint 💪pic.twitter.com/lXwh6rHyoH— Nuggets Nation (@NuggetsNationCP) November 12, 2025
JV aikštėje prabuvo 15 minučių ir per jas rinko 10 taškų (3/8 dvit., 4/6 baud.), 7 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, bloką ir 2 klaidas.
Kai J.Valančiūnas buvo aikštėje „Nuggets“ įmetė 6 taškais daugiau nei „Kings“.
Jonas Valančiūnas is a grown-a*s man
Posts Domantas Sabonis on the low-block and gets to his hook
Excellent Q4 minutes from Jamal Murray + Bench Mob pic.twitter.com/mnwxbCMMZ0REKLAMA— Jackson Lloyd (@JacksonLloydNBA) November 12, 2025
Komandą bandęs patraukti D.Sabonis per 26 minutes pasižymėjo 19 taškų (7/9 dvit., 1/3 trit., 2/4 baud.), 8 atkovotų kamuolių ir 4 rezultatyvių perdavimų pasirodymu. Jo rungtynes anksčiau laiko užbaigė 6 surinktos pražangos.
Tris kėlinius aikštėje vyko lygi kova ir prieš prasidedant lemiamam ketvirčiui Russellas Westbrookas baudų metimais šeimininkus priartino iki vieno metimo, o po to DeMaras DeRozanas ir iki minimumo – 84:85.
Mačo epizodai:
Visgi pralaimėjimų liūne skęstanti „Kings“ praleido praleido Jamalo Murray taškus ir JV dėjimą – 84:94. Netrukus tas pats J.Murray ir J.Valančiūnas savo taškais nulaužė rungtynes, nutolindamas „Nuggets“ iki 17 taškų – 106:89.
Dar pernai D.Sabonis ir J.Valančiūnas buvo komandos draugais Sakramente, bet „Kings“ vasarą atliko mainus su „Nuggets“, kurie išsiuntė uteniškį į Denverį.
„Kings“ nesustabdė Nikola Jokičiaus. Serbas per 33 minutes pelnė 35 taškus (16/19 met.), atkovojo 15 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Pildoma.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!