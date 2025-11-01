 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Valančiūnas su „Nuggets“ dramatiškai pralaimėjo Portlande

2025-11-01 08:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 08:33

J.Valančiūnas laiką išnaudojo produktyviai (Scanpix nuotr.)

Jonui Valančiūnui ir Denverio „Nuggets“ (3/2) nepavyko sėkmingai atidaryti Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) taurės turnyro.

0

Lietuvio atstovaujamas klubas išvykoje nusileido Portlando „Trail Blazers“ (4/2) – 107:109 (26:18, 31:35, 24:18, 26:38).

Ketvirtojo kėlinio starte svečiai dar turėjo dviženklę persvarą (83:73), o vėliau po keturių paeiliui JV taškų susigrąžino apčiuopiamą persvarą – 94:86.

„Trail Blazers“ surengė spurtą 13:4 ir išsiveržė į priekį (99:98), bet prieš prasidedant paskutinei minutei „Nuggets“ vėl buvo priekyje – 107:102.

Mačo atomazga:

Galiausiai Deni Avdija pelnė taškus su pražanga, „Nuggets“ neužpuolė, o baudomis rezultatą lygino Jerami Grantas – 107:107. Netrukus svečiai per ataką gavo du blokus, o viskas baigėsi pražanga prieš J.Grantą, likus 1,4 sekundės, kuris vėl sumetė abi baudas. Desperatiškas Nikola Jokičiaus metimas tikslo nepasiekė.

J.Valančiūnas efektyviai išnaudojo laiką aikštėje – per 11 minučių sumetė 10 taškų (4/8 dvit., 2/2 baud.), 3 atkovoti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, blokas, 2 klaidos ir 4 pražangos.

Mačo epizodai:

Pirmąkart be trigubo dublio šį sezoną likęs N.Jokičius surinko 21 tašką (7/10 met.), 14 atkovotų kamuolių ir 9 rezultatyvius perdavimus. Penki trigubi dubliai NBA starte – būtų pirmas toks atvejis lygos istorijoje.

„Trail Blazers“: Deni Avdija 23, Shaedonas Sharpe'as 19, Jerami Grantas 16, Toumani Camara 14.

„Nuggets“: Jamalas Murray 22, Nikola Jokičius 21 (7/10 met., 14 atk. kam., 9 rez. perd.), Aaronas Gordonas 14, Timas Hardaway 11, Jonas Valančiūnas ir Peytonas Watsonas po 10.

