Vakaro desertas pasaulio čempionate: Portugalija – Urugvajus

Mačas prasidės 21 valandą.

Portugalai pirmame grupės ture 3:2 pranoko Ganą, o Urugvajus nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Pietų Korėja.

Portugalijos ir Urugvajaus rinktinės iki šiol susitiko tris kartus ir pasidalijo po vieną pergalę bei vienas susitikimas baigėsi lygiosiomis.

Kiek anksčiau šiandien vykusiame kitose šios grupės rungtyėse Gana 3:2 įveikė P. Korėją.

RUNGTYNIŲ EIGA:

Pirmas kėlinys:

10 min. Daugiau veiksmo kol kas prie Urugvajaus vartų, bet itin pavojingų smūgių portugalai neatliko.

1 min. Mačas prasideda!

The line-ups for our fourth and final match of the day 📜#FIFAWorldCup | #Qatar2022