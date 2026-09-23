„UTMA Rising 3“: nemokamame turnyre susikaus Matas Pultaražinskas ir Natas Stupak (GYVAI)

Nuo 18:00 val. startuosiantį renginį aistruoliai gali stebėti nemokamai vietoje bei UTMA „YouTube“ kanale, o visą turnyro eigą ir kovų rezultatus gyvai kviečiame sekti portale „Sportas.lt“.
Antradienio rytą „Radisson Hotel Kaunas“ viešbutyje svėrimus sėkmingai atlikę dešimt kovotojų užfiksavo reikiamus svorius, todėl visos numatytos dvikovos tapo oficialios.
Nors „Rising“ serijos turnyrai tradiciškai yra skirti kylančioms viltims, šįkart žiūrovų laukia išskirtinis reginys – nemokamoje programoje santykius aiškinsis pagrindinių turnyrų veteranai. Sutartinėje svorio kategorijoje iki 69 kg pirštines surems Matas Pultaražinskas (3-8 UTMA) ir prieš beveik savaitę traumą patyrusį Justiną Gedminą pakeitęs Natas Stupak (2-4 UTMA). Šių sportininkų dvikova turėjo įvykti dar pavasarį turnyre „UTMA 18“, tačiau tuomet buvo atšaukta dėl M. Pultaražinsko ligos.
Sprendimą į jaunimo turnyro programą įtraukti didžiosiose arenose įprastai kaunančius kovotojus atskleidė didesnio ažiotažo jauniems talentams siekiantis UTMA vadovas Viktoras Gecas:
„Tai yra kova iš pagrindinių UTMA kovotojų sąrašo. Tikrai ne RISING lygio kova – ją pasirinkome organizuoti kaip dovaną žiūrovams ir tam, kad pritrauktume dar daugiau dėmesio jauniems kovotojams. RISING kovotojai ir visi atvykę žiūrovai galės nemokamai pamatyti aukščiausią lygį, kurį anksčiau buvo galima išvysti tik arenose arba nusipirkus transliaciją.“
Aštuoniems kitiems ringe pasirodysiantiems jauniesiems kovotojams šis vakaras atveria tiesų kelią į profesionalų elitą. Organizacijos sprendimu geriausiai pasirodžiusiems talentams iškart po turnyro bus įteikti ilgalaikiai UTMA kontraktai.
Renginį atidarys jauniausių sportininkų akistata svorio kategorijoje iki 58 kg su kojų apsaugomis: Dominykas Adomkevičius („SunCity MMA“) susitiks su Emiliu Meištavičiumi („Titanas“). Svorio kategorijoje iki 86 kg numatytos dvi kovos: Žygimantas Baguckis („Fighters Factory“) kausis prieš Armandą Maknį („One Blood“), o Ainas Baranauskas („Sparta Fight Gym“) pirštines surems su Gabrieliumi Palubinsku („Titanas“).
Didžiausią intrigą jaunimo programoje kelia 81 kg diviziono susirėmimas, kuriame jėgas išmėgins Nedas Nedzveckas („Diamond Fight Club“) ir Benas Šorochovas („Šorochovai Team“ / „One Blood“).
Būsimą dvikovą kaip potencialų vakarėlio papuošimą išskyrė organizacijos vadovybė.
„Man labiausiai įdomi turėtų būti Nedo Nedzvecko ir Beno Šorochovo dvikova – abu kovotojai jau yra pasirodę profesionaliame ringe, Lietuvoje yra tikrai žinomi ir dabar turės šansą įrodyti savo vertę prieš žengiant į didžiuosius turnyrus“, – pabrėžė V. Gecas.
Šis nemokamas vakaras taps įžanga prieš šeštadienį (rugsėjo 26 d.) Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiantį didįjį „UTMA 19“ turnyrą, kuriame susikaus Sergejus Maslobojevas ir Dominykas Dirkstys, o profesionaliame bokse pasirodys Eimantas Stanionis bei Kaine Fourie.
Visas „UTMA Rising 3“ kovas ir jų rezultatus nuo 18:00 val. galėsite sekite portale „Sportas.lt“.
Visas „UTMA Rising 3“ kovų sąrašas:
• Iki 58 kg, kikboksas (su kojų apsaugomis): Dominykas Adomkevičius („SunCity MMA“) – Emilis Meištavičius („Titanas“)
• Iki 86 kg, kikboksas: Žygimantas Baguckis („Fighters Factory“) – Armandas Maknys („One Blood“)
• Iki 86 kg, kikboksas: Ainas Baranauskas („Sparta Fight Gym“) – Gabrielius Palubinskas („Titanas“)
• Iki 81 kg, kikboksas: Nedas Nedzveckas („Diamond Fight Club“) – Benas Šorochovas („Šorochovai Team“ / „One Blood“)
• Sutartinis svoris iki 69 kg, kikboksas: Matas Pultaražinskas (3-8 UTMA) – Natas Stupak (2-4 UTMA)
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.