Turnyras prasidės 18.00 val., o jo eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
Į ringą žengia Ričardas Kulis (1-1 UTMA, 81,1 kg) ir Arnoldas Misiūnas (4-5-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
R. Ozolas kovą pradėjo labai atvirais, bet itin stipriais smūgiais, kuriuos R. Kiuliui pavyko blokuoti. R. Ozolas dažnai pasišokėjęs stengėsu atakuoti keliu, o likus minutei iki raundo pabaigos pataikė žemiau juostos ir R. Kiuliui prireikė akimirkos atsigauti.
Antrajame raunde R. Ozolas toliau atakavo stipriai ir daug, o po vieno iš smūgio į veidą, R. Kiulis priklaupė ant kelio. Latvis ir toliau tęsė aktyvias ir labai įvairias atakas, o R. Kiulis netrukus krito į antrą nokdauną. Galiausiai po dar keliasdešimt sekundžių R. Ozolas pataikė koja į korpusą ir R. Kiulis trečią kartą krito į nokdauną ir latvis šventė pergalę anksčiau laiko.
„Turiu dvi pavardes: Dirkstį, nebėk, kale, aš ateinu tavęs. Arba... Naglis...“, – galvoje turiu tik du vardus. Galime tai padaryti ir per vieną vakarą“, – kalbėjo R. Ozolas.
Nors N. Nedzveckas yra 15 metų jaunesnis už O. Buinicką ir jam tai buvo pirmoji kova pagrindiniame UTMA turnyre, tačiau neatrodė, jog kovotoją kaustytų jaudulys ir jis nuo pat pradžių pradėjo sėkmingai spausti O. Buinicką. Likus 1 min. iki raundo pabaigos N. Nedzveckas atliko fantastišką smūgį dešine ranka ir O. Buinickas krito ant žemės. Nors O. Buinickas pakilo, tačiau N. Nedzveckas toliau uraganiškai atakavo, pataikė ne tik rankomis, bet ir keliais ir O. Buinickas paskutinėmis sekundėmis krito ant žemės, bet atsistojo ir kova persikėlė į antrąjį raundą.
Antrajame raunde prireikė vos 30 sekundžių, kad O. Buinickas po N. Nedzvecko dešinės rankos smūgio kristų į dar vieną nokdauną. Nors N. Nedzveckas jau šoko ant ringo virvių ir riaumojo į tribūnas, tačiau O. Buinickas vis tiek atsistojo ir pratęsė kovą bei sulaukė antrosios pertraukėlės.
Nors N. Nedzveckas visiškai dominavo ir trečiajame raunde bei raundo pradžioje atliko fantastišką smūgį iš apačios, tačiau vos ant kojų pastovėjęs O. Buinickas rodė charakterį ir tęsė kovą. Antroje trečiojo raundo pusėje jau ir N. Nedzvecko jėgos seko, kovoje buvo daug klinčo, o O. Buinickas turėjo keletą geresnių momentų, bet N. Nedzveckas atsilaikė ir šventė pergalę.
„Sakė, kad mažos rankytės, nėra „bankės“, bet pasirodo, kad yra. Bet pagarba ir Oskarui, kaskart ateina laimėti ir rodo charakterį, tikras karys, paplokite jam“, – po kovos kalbėjo N. Nedzveckas.
„Nedas yra stiprus vyrukas. Šį kartą pralaimėjau, bet kažkada bus revanšas. Turėjau tik 2 savaites pasiruošimo, sekantį kartą bus daugiau. Manau, kad padarysime revanšą“, – pridėjo O. Buinickas.
„Būtinai“, – užbaigė N. Nedzveckas.
Į ringą žengia Oskaras Buinickas (0-3-2 UTMA, 81 kg) ir Nedas Nedzveckas (1-0 UTMA, 80,75 kg)
Nors kovos pradžioje viskas klostėsi apylygiai, tačiau vėliau G. Hagagas perėmė iniciatyvą ir ir kur aktyviau atakavo lietuvį, kuris susitelkė į gynybą. Antrajame raunde G. Hagago persvara buvo itin ryški – jis atakavo tiek į korpusą, tiek kojų spyriais į galvą, tiek ir keliais. Trečiajame raunde G. Hagagas toliau demonstravo fantastišką ištvermę, atliko daugybę smūgių į įvairias vietas, o Ž. Kiudelio koja stipriai paraudonavo. G. Hagagas šioje kovoje visiškai dominavo, mušė varžovą per įvairias vietas, tačiau nokdauno ar nokauto nepasiekė, bet šventė pergalę teisėjų sprendimu.
Po pergalės G. Hagagas parodė pagarbą Ž. Kiudeliui bei kreipėsi į UTMA kovotojus ir teigė, jog ateityje norėtų susikauti su Modestu Žmuidina, kuriam priklauso UTMA svorio kategorijos iki 63,5 kg čempiono diržas.
Ž. Kiudelio išėjimą aptemdė techninės kliūtys – nors kovotojas turėjo išeiti po gyvo atlikėjo pasirodymo, tačiau dingus garsui arenoje kelias minutes tvyrojo tyla, o Ž. Kiudelio jo varžovui ringe teko laukti itin ilgai.
Į ringą žengia Žygimantas Kiudelis (2-4 UTMA, 62,75 kg) ir Guy Hagagas (0-0 UTMA, Izraelis, 62,95 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
Turnyre trumpa pertrauka, o netrukus prasidės preliminariosios kovos.
K. Šimkus itin aktyviai pradėjo kovą ir jau po 20 sekundžių įspraudė A. Dumbrauską į kampą bei pasiuntė jį į nokdauną. Nors A. Dumbrauskas dar pratęsė kovą, tačiau jo akys jau sunkiai fokusavo ir dar po keliasdešimt sekundžių kova buvo nutraukta – K. Šimkus pergalę šventė techniniu nokautu.
„Nesitikėjau taip greitai, tikėjausi trijų raundų, bet buvo, kaip buvo“, – kalbėjo K. Šimkus.
B. Šorochovas itin aktyviai pradėjo kovą, tačiau T. Kunickas atlaikė pirmąją puolimo bangą ir toliau pirmasis raundas klostėsi gana lygiai. Antrajame raunde T. Kunickas rodė daugiau nuovargio ženklų, o tuo pasinaudojęs B. Šorochovas aktyviau spaudė ir pataikė daugiau švarių smūgių. Prieš trečiąjį raundą T. Kunicko treneris Marius Misiūnas paprašė savo auklėtinio kiekvieną ataką užbaigti smūgiu keliu ir būtent šį planą T. Kunickas bandė įgyvendinti trečiajame raunde. B. Šorochovas daugiausiai akcentavo smūgius rankomis ir itin retai naudojo spyrius kojomis. Likus minutei iki kovos pabaigos, B. Šorochovas antrą kartą parvertė savo varžovą ir už tai iš jo buvo atimtas taškas. Po šio epizodo T. Kunickas pradėjo dar aktyviau atakuoti ir atliko tikslų smūgį keliu, tuo tarpu B. Šorochovas kovą užbaigė tiksliu smūgiu į korpusą.
Galiausiai teisėjai paskelbė, kad kovą 10-9, 10-9 ir 9-9 laimėjo B. Šorochovas.
„Pegralė reiškia labai daug, esu nelaimėjęs ilgą laiką. Pagaliau ta pergalė čia – aleliuja! Toliau – tik pirmyn, nesustosiu. Sekančio varžovo norėčiau nugalėtojo tarp Nedzvecko ir Buinicko“, – sakė B. Šorochovas.
M. Stankis dažnai atakavo keliu į korpusą, tačiau antrajame raunde P. Aukštakojis kur kas labiau spaudė ir dažnai smūgiavo į priekinę varžovo koją. Gana lygioje kovoje trečiajame raunde nei vienas iš kovotojų nesitraukė atgal, o praėjus minutei kovotojai susidūrė galvomis ir abiems atsivėrė kirstinės žaizdos. Likusio laiko metu abiejų kovotojų veidai buvo nudažyti krauju, tačiau tai nestabdė nei vieno – tiek P. Aukštakojis, tiek M. Stankis demonstravo itin aktyvią kovą, atliko daugybę smūgių ir pradėjo turnyrą itin smagia kova.
Teisėjų sprendimu pergalę visuose raunduose iškovojo P. Aukštakojis.
„Labai sunkiai dirbau ir per porą metų atėjau iki UTMA bei parodžiau aukštą lygį. Visam miestui ir savivaldybei tai tikrai reiškia labai daug, treneriai man kaip tėvai“, – kalbėjo 21-erių kovotojas iš Vievio P. Aukštakojis.
Turnyras prasideda! Pirmieji į ringą žengia Pijus Aukštakojis (0-0 UTMA, 80,45 kg) ir Mantas Stankis (0-1 UTMA, 80,5 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
N. Horta portalo „Beyond Kick“ pasauliniuose reitinguose šiuo metu užima šeštąją vietą, o didžiausią pėdsaką jis yra palikęs prestižinėje „GLORY“ organizacijoje, kurioje iškovojo keturias pergales ir patyrė tris nesėkmes. Ryškiausiu brito karjeros momentu tapo 2025 metai, kai specialaus „GLORY Last Heavyweight Standing“ turnyro kvalifikacijos etape jis nokautavo serbą Radę Opačičių – šis epizodas atnešė jam „GLORY“ metų staigmenos apdovanojimą. Vėliau iškovojęs dar dvi pergales, N. Horta pateko ir į pagrindinį supersunkiasvorių turnyrą.
Jo varžovu Kaune tapsiantis M. Rimdeika organizacijoje žengia be pralaimėjimų, o praeityje taip pat yra kovojęs tarptautinėse „GLORY“ bei „SENSHI“ organizacijose.
Turnyre įvyks ir svorio kategorijos iki 75 kilogramų titulinė kova, kurioje Serbijos atstovas Nikola Cvetkovičius (3-0 UTMA) revanšinėje kovoje susitiks su lietuviu Raimondu Avlasevičiumi (5-1-1 UTMA).
R. Avlasevičius šį čempiono diržą iškovojo „UTMA 12“ turnyre, kai įveikė savo komandos draugą Henriką Vikšraitį. Titulą „Sparta Gym“ kovotojui teko ginti „UTMA 13“ renginyje, kur savojo šanso po pakeitimo sulaukė N. Cvetkovičius. Nors kova buvo atkakli ir atrodė, kad persvara krypsta lietuvio pusėn, ketvirtajame raunde pergalę sugebėjo pasiekti serbas, perėmęs čempiono diržą.
Vėliau N. Cvetkovičius titulą sėkmingai apgynė „UTMA 17“ turnyre, kai palaužė Naurį Lukošiūną, tuo tarpu R. Avlasevičius po pirmojo pralaimėjimo profesionalų ringe UTMA pasirodė dar du kartus: „UTMA 17“ turnyre antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Sabri Ben Henia, o neseniai vykusiame „UTMA 20“ renginyje kovoje dėl galimybės vėl kautis su čempionu užtikrintai nugalėjo Akramą Belmekki.
Tuo tarpu Lietuvos kovinio sporto legenda I. Barysas svorio kategorijoje iki 68 kg susikaus su svėrimų procedūros metu 5 kg mažesnį svorį užfiksavusiu britu Robertu Mastersu (0-1 UTMA).
Per daugiau nei 20 metų trunkančią karjerą I. Barysas tapo pasaulio ir Kudo čempionatų nugalėtoju, o narve ir ringe susižėrė daugybę trofėjų. Pastarąjį kartą jis kovojo 2024 metų kovo mėnesį, kai „KOK 120“ turnyre nugalėjo baltarusą Uladzislavą Haliakevičių. Vėliau dėl sudėtingų traumų sportininkas atsitraukė nuo aktyvių kovų ir susitelkė į trenerio darbą: jis yra vyriausiasis „Fightersland“ klubo strategas, padedantis UTMA ringuose žibantiems Ignui Pauliukevičiui, Evaldui Balsiui, Deividui Žambai bei UFC kovotojai Ernestai Kareckaitei.
Jo laukiantis varžovas iš Didžiosios Britanijos R. Mastersas Lietuvos gerbėjams puikiai pažįstamas iš dviejų ankstesnių akistatų su I. Baryso auklėtiniu D. Žamba. Pirmą kartą jie susitiko 2025 metų spalio 28 dieną vykusiame „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre, tačiau tuomet lengviausio svorio (iki 61,2 kg) kova po pirmojo raundo buvo nutraukta ir paskelbta neįvykusia dėl lūžusio narvo. Antrasis susitikimas įvyko 2025 metų lapkričio 28 dieną „UTMA 15“ turnyre (iki 60 kg), kur D. Žamba techniniu nokautu pirmajame raunde nugalėjo britą. R. Masterso kovinis pagrindas ir pergalės yra susijusios su imtynėmis bei brazilišku džiudžitsu (BJJ), o jo pagrindinis ginklas – giljotinos smaugimas ir darbas parteryje. Vis dėlto kovoje pagal bokso taisykles britas savo stipriausiais ginklais pasinaudoti negalės.
Oficialus „UTMA 21“ kovų sąrašas ir kovotojų svoriai:
Mantas Rimdeika (2-0 UTMA, 112,9 kg) – Nico Horta (0-0 UTMA, Žaliasis Kyšulys/Nyderlandai, 117,05 kg) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas
Nikola Cvetkovičius (3-0 UTMA, Serbija, 74,95 kg) – Raimondas Avlasevičius (5-1-1 UTMA, 74,9 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Ignas Barysas (0-0 UTMA, 68,25 kg) – Robertas Mastersas (0-1 UTMA, Jungtinė Karalystė, 63,15 kg) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas su MMA pirštinėmis
Raimondas Krilavičius (5-1 UTMA, 75,15 kg) – Akramas Belmeki (1-1 UTMA, Marokas, 74,95 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Ruachas Gordonas (1-0 UTMA, Izraelis, 59 kg) – Valerijus Strungari (0-0 UTMA, Moldova, 58,95 kg) | svorio kategorija iki 59 kg, muaytai su MMA pirštinėmis
Dovydas Rimkus (7-6 UTMA, 79,7 kg) – Ainas Baranauskas (2-1 UTMA, 80,85 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Matas Pultaražinskas (5-8 UTMA, 66,9 kg) – Itai Guyeris (0-0 UTMA, Izraelis, 66,35 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Ričardas Kulis (1-1 UTMA, 81,1 kg) – Arnoldas Misiūnas (4-5-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Rokas Kiulis (0-1 UTMA, 86,05 kg) – Ričardas Ozolas (2-2 UTMA, 85,95 kg) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas | Pergalę po trijų nokdaunų antrajame raunde iškovojo R. Ozolas
Oskaras Buinickas (0-4-2 UTMA, 81 kg) – Nedas Nedzveckas (2-0 UTMA, 80,75 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | Pergalę teisėjų sprendimu 10-7, 10-8, 10-9 šventė N. Nedzveckas
Žygimantas Kiudelis (2-5 UTMA, 62,75 kg) – Guy Hagagas (1-0 UTMA, Izraelis, 62,95 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas | G. Hagago pergalė teisėjų sprendimu
Kristupas Šimkus (2-0 UTMA, 101,7 kg) – Aurimas Dumbrauskas (0-1 UTMA, 102 kg) | svorio kategorija per 95 kg, kikboksas | K. Šimkaus pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Benas Šorochovas (1-1 UTMA, 75,3 kg ) – Titas Kunickas (0-0 UTMA, 75,2 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | B. Šorochovo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 9-9
Pijus Aukštakojis (1-0 UTMA, 80,45 kg) – Mantas Stankis (0-2 UTMA, 80,5 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | P. Aukštakojo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-9
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A. Misiūnas pirmą kartą į UTMA ringą lipo kaip „Titano“ klubo narys. Buvusių bendraklubių kova prasidėjo labai aktyviai, o R. Kulis aktyviai atakavo į koją. Praėjus vos 40 sekundžių A. Misiūnas aiškiai parodė, kad jaučia skausmą. Įpusėjus raundui R. Kiulis du kartus atliko stiprius smūgius į priekinę koją ir A. Misiūnas pirmą kartą krito į nokdauną. Likus vos 1 min. 15 sek. iki raundo pabaigos A. Misiūnas po dar vieno smūgio į koją parkrito ir parodė, kad nebegali tęsti kovos.
Kampe kameros užfiksavo A. Misiūną sakantį savo treneriui Mariui Misiūnui, jog koja vis dar nesugijusi.
„Visų pirma, norėčiau padėkoti savo varžovui ir visiems, kad čia esate. Be savo varžovo aš irgi negalėčiau švęsti pergalės. Čia yra žaidimas, kur esame žaidėjai, yra komentatoriai, teisėjai.. Yra normalu, kad tave teisia ir komentuoja. Čia yra žaidimas, reikia nepamiršti, kad čia nieko nėra asmeniško. Dėkoju Arnoldui. Tik noriu pasakyti, kad skirkite žaidimus nuo gyvenimo“, – sakė R. Kulis.
„Gaila, kad užbaigiu šiuos metus su pralaimėjimu, bet norėčiau paprašyti organizatorių, jog jeigu būtų įmanoma man kovoti, norėčiau revanšo pagal boksą. Kol kas kikboksą turiu patraukti, nesugijusios mano kojos, bet bokso taisyklėmis norėčiau susikauti su Kuliu, arba su Gedminu“, – kalbėjo A. Misiūnas.