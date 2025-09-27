„UTMA 13“ ir „Stanionis promotions“ turnyrai: Jonas Jazevičius net ir prakirstu antakiu jau antrajame raunde sustabdė varžovą (GYVAI)

Vakarą vainikuos buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio ir Pietų Afrikos kovotojo Jabulani Makhense dešimties raundų bokso dvikova, kuri vyks tarpinėje svorio kategorijoje iki 150 svarų (apie 68 kg).
Kovinio sporto vakaras nuo 17.30 val. prasidės penkiomis profesionalaus bokso kovomis, kuriose Jonas Jazevičius, Robertas Liorančas, Algirdas Baniulis, Aleksandras Trifimčiukas ir Edgaras Skrudelis keturių raundų kovose susitiks su Moldovos, Graikijos, Belgijos, Ukrainos ir Didžiosios Britanijos boksininkais.
Nuo 19.00 val. startuos „UTMA 13“ preliminarios kovos, o nuo 21.00 val. – pagrindinės vakaro kovos. E. Stanionio ir J. Makhense dvikova įvyks ne anksčiau nei 23.00 val.
Visą turnyro eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
Turnyro programa ir kovotojų svoriai
Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):
Eimantas Stanionis (67,75 kg, 15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (67,6 kg, 16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (75,3 kg, 1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (74,8 kg, 3-0-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Dominykas Dirkstys (86 kg, 9-2 UTMA) – Naglis Kanišauskas (85,1 kg, 1-0 UTMA) | -86 kg, kikboksas
Dovydas Levickis (63,4 kg, 5-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (63,5 kg, 6-2 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Deividas Danyla (67,1 kg, 3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (66,4 kg, 5-0 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Isa Gocmenas (81,6 kg, 0-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (81,4 kg, 2-0 UTMA) | -82 kg, kikboksas
Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (77 kg, 4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (77,25 kg, 0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas
Matas Pultaražinskas (66,65 kg, 3-5 UTMA) – Martynas Danius (67,1 kg, 1-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Vitas Karosas (67 kg, 5-3 UTMA) – Khyzeris Hayatas (66,7 kg, 1-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas
Žygimantas Kiudelis (64 kg, 0-1 UTMA) – Justinas Gedminas (66,1 kg, 1-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas
Evaldas Balsys (68,45 kg, 0-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (69,15 kg, 1-0 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas
Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.30 val.):
Jonas Jazevičius (90,3 kg, 0-0 pro. boksas) – Alexandru Velenčiucas (90,15 kg, 0-0 pro. boksas, Moldova) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai
Robertas Liorančas (76,2 kg, 0-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (76,4 kg, 0-0 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai
Algirdas Baniulis (107,8 kg, 1-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (120,2 kg, 0-0 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai
Aleksandras Trofimčiukas (69,25 kg, 1-0 pro. boksas) – Denisas Sudorovas (69,15 kg, 0-0 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai
Edgaras Skurdelis (60,6 kg, 2-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (61 kg, 61 g, 2-5 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai
