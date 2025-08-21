„US Open“ kvalifikacija: Justina Mikulskytė – Destanee Aiava 6:2, 1:6, 4:1 (GYVAI)

J. Mikulskytė pirmajame sete greitai atitrūko nuo varžovės. Jau trečiajame geime lietuvė realizavo vieną iš dviejų „break pointų“, o penktajame geime „sausai“ laimėjo australės padavimų seriją ir pirmavo 4:1. Įgytą persvarą lietuvė ramiai išlaikė iki seto pabaigos (6:2).
Antrajame sete vaizdas korte visiškai pasikeitė. J. Mikulskytė „break pointų“ nebeturėjo, pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, o setas tetruko kiek daugiau nei pusvalandį (1:6).
Nieko gero lietuvei nežadėjo ir trečiojo seto pradžioje, nes ji iš karto pralaimėjo savo padavimų seriją (0:1). Visgi, šį kartą J. Mikulskytė vos per keletą minučių sugebėjo atsitiesti (1:1). Įsibėgėjusi lietuvė ketvirtajame geime realizavo dar vieną „break pointą“ ir susigrąžino iniciatyvą.
Šios tenisininkės viena prieš kitą anksčiau nebuvo žaidusios.
D. Aiava 2015 m. buvo 49-oji pasaulio jaunių raketė. Tuo tarpu moterų tenise aukščiausiai buvo pakilus iki 147-os reitingo pozicijos (2017 m. rugsėjį).
Australė per karjerą yra laimėjusi 10 profesionalių vienetų turnyrų: visus juos – ITF ture. D. Aiava geriausiai jaučiasi ant kietos dangos, kuri naudojama ir Niujorke. Ant šios dangos australė laimėjo 8 iš 10 karjeros vienetų titulų.
D. Aiava taip pat gali pasigirti tuo, kad 2019 m. WTA 250 turnyre Nyderlanduose 7:6 (7:3), 1:6, 6:4 nugalėjo pačią Aryną Sabalenką.
D. Aiava 5-ą kartą karjeroje atvyko į „US Open“ turnyrą. Pirmus 3 sykius ji krito kvalifikacijoje, o pernai pirmą kartą prasimušė į pagrindinį etapą, kur nusileido Elenai Rybakinai.
J. Mikulskytė „US Open“ kvalifikacijoje debiutavo tik šiemet. Lietuvė dar nėra patekusi į jokio „Didžiojo kirčio“ turnyro pagrindinį etapą, nors šiemet buvo netoli tikslo „Roland Garros“ turnyre, kur pasiekė paskutinį – trečią – kvalifikacijos ratą.
J. Mikulskytei pergalė atneštų 30 WTA vienetų reitingo taškų ir 57,2 tūkst. JAV dolerių, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape ji susitiktų gerą sportinę formą demonstruojančia vokiete Ella Seidel (WTA-105) arba buvusia 73-iąja pasaulio rakete amerikiete Sachia Vickery (WTA-559). Pralaimėjimo atveju lietuvei atitektų 20 WTA vienetų reitingo taškų bei 41,8 tūkst. JAV dolerių.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
