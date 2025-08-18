„US Open“ kvalifikacija: Edas Butvilas – Matteo Gigante 3:2 (GYVAI)

E. Butvilas mačą pradėjo sėkmingiau. Jau trečiajame geime lietuvis atitrūko 40:0 ir susikūrė 3 „break pointus“. Lietuvis realizavo antrąją iš savo galimybių, laimėjęs apsikeitimą smūgiais prie tinklo (2:1). Deja, persvarą lietuvis prarado jau kitame geime, kai suteikė varžovui „break pointą“, o M. Gigante meistriškai „perkėlė“ kamuoliuką per lietuvį.
Penktajame geime E. Butvilas varžovo padavimų metu atitrūko 40:15, bet nerealizavo abiejų „break pointų“ (40:40). Čia pat lietuvis susikūrė ir trečią „break pointą“, o tada gavo „dovaną“ iš varžovo – M. Gigante padarė dvigubą klaidą ir pralaimėjo savo padavimų seriją, o tada sviedė raketę link savo krepšio (3:2).
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
M. Gigante Lietuvos teniso fanams yra gerai pažįstamas. Vos prieš keletą mėnesių italas ATP „Challenger“ turnyro Romoje (Italija) finale 6:2, 3:6, 6:4 įveikė Vilių Gaubą. Tąkart buvo žaidžiama ant grunto, tačiau daugiausiai titulų italas turi būtent ant kietos dangos. Ant jos italas yra laimėjęs 3 ATP „Challenger“ vienetų turnyrus.
M. Gigante šiuo metu ATP reitinge yra vos per vieną poziciją nuo karjeros rekordo (125-a vieta).
„US Open“ turnyre italui iki šiol labai nesisekdavo – jis abu kartus krito pirmajame kvalifikacijos rate. Tuo tarpu E. Butvilas „US Open“ vyrų kvalifikacijoje dalyvauja pirmą kartą karjeroje.
E. Butvilui pergalė atneštų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 41,8 tūkst. JAV dolerių, o antrajame rate jo lauktų Chrisas Rodeschas (ATP-159) iš Liuksemburgo arba Honkongo atstovas Colemanas Wongas (ATP-174). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 27,5 tūkst. JAV dolerių.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
