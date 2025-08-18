Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„US Open“ kvalifikacija: Edas Butvilas – Matteo Gigante 3:2 (GYVAI)

2025-08-18 16:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 16:40

Niujorke (JAV) pirmadienį prasideda paskutinio šių metų „Didžiojo kirčio“ serijos teniso turnyro „US Open“ kvalifikacija. Vyrų vienetų varžybų debiutantas 21-erių Edas Butvilas (ATP-235) pirmajame rate susitinka su 23-ejų italu Matteo Gigante (ATP-131). Mačas prasidės 18.10 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

Edas Butvilas | „Stop“ kadras

Niujorke (JAV) pirmadienį prasideda paskutinio šių metų „Didžiojo kirčio“ serijos teniso turnyro „US Open“ kvalifikacija. Vyrų vienetų varžybų debiutantas 21-erių Edas Butvilas (ATP-235) pirmajame rate susitinka su 23-ejų italu Matteo Gigante (ATP-131). Mačas prasidės 18.10 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

REKLAMA
0

E. Butvilas mačą pradėjo sėkmingiau. Jau trečiajame geime lietuvis atitrūko 40:0 ir susikūrė 3 „break pointus“. Lietuvis realizavo antrąją iš savo galimybių, laimėjęs apsikeitimą smūgiais prie tinklo (2:1). Deja, persvarą lietuvis prarado jau kitame geime, kai suteikė varžovui „break pointą“, o M. Gigante meistriškai „perkėlė“ kamuoliuką per lietuvį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktajame geime E. Butvilas varžovo padavimų metu atitrūko 40:15, bet nerealizavo abiejų „break pointų“ (40:40). Čia pat lietuvis susikūrė ir trečią „break pointą“, o tada gavo „dovaną“ iš varžovo – M. Gigante padarė dvigubą klaidą ir pralaimėjo savo padavimų seriją, o tada sviedė raketę link savo krepšio (3:2).

REKLAMA
REKLAMA

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

M. Gigante Lietuvos teniso fanams yra gerai pažįstamas. Vos prieš keletą mėnesių italas ATP „Challenger“ turnyro Romoje (Italija) finale 6:2, 3:6, 6:4 įveikė Vilių Gaubą. Tąkart buvo žaidžiama ant grunto, tačiau daugiausiai titulų italas turi būtent ant kietos dangos. Ant jos italas yra laimėjęs 3 ATP „Challenger“ vienetų turnyrus.

REKLAMA

M. Gigante šiuo metu ATP reitinge yra vos per vieną poziciją nuo karjeros rekordo (125-a vieta).

„US Open“ turnyre italui iki šiol labai nesisekdavo – jis abu kartus krito pirmajame kvalifikacijos rate. Tuo tarpu E. Butvilas „US Open“ vyrų kvalifikacijoje dalyvauja pirmą kartą karjeroje.

E. Butvilui pergalė atneštų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 41,8 tūkst. JAV dolerių, o antrajame rate jo lauktų Chrisas Rodeschas (ATP-159) iš Liuksemburgo arba Honkongo atstovas Colemanas Wongas (ATP-174). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 27,5 tūkst. JAV dolerių.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų