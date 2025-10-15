Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Umana Reyer“ – „Neptūnas“ (GYVAI)

2025-10-15 20:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 20:30

Klaipėdos „Neptūnas“ (0/2) šį vakarą sieks pirmosios pergalės Europos taurės sezone. Uostamiesčio klubas svečiuojasi Venecijoje, kur laukia vietos „Umana Reyer“ (0/2) testas.

Klaipėdiečiai Venecijoje nespėja paskui šeimininkus (Klubo nuotr.)

Klaipėdos „Neptūnas“ (0/2) šį vakarą sieks pirmosios pergalės Europos taurės sezone. Uostamiesčio klubas svečiuojasi Venecijoje, kur laukia vietos „Umana Reyer“ (0/2) testas.

REKLAMA
0

„Neptūnas“ pirmus du mačus pralaimėjo Vroclavo „Šlask“ ir Klužo Napokos „U-Banca Transilvania“ klubams. Tuo metu Italijos ekipa Europos taurėje taip pat yra be pergalių – nusileista Salonikų „Aris“ ir Stambulo „Bahčešehir Koleji“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynių startas – 21 val., o jų eigą sekite tinklalapyje Krepsinis.net.

Mačą dviem taškais pradėjo Donatas Tarolis, bet kitų taškų teko laukti ilgiau nei 3 minutes, bet šeimininkai niekur nepabėgo ir Rihardas Lomažas netruko išlyginti rezultatą – 6:6. Visgi rimtos duobės jau pirmajame ketvirtyje „Neptūnui“ išvengti nepavyko – „Umana Reyer“ surengė spurtą 19:2 ir nurūko į priekį – 27:10. Iš žaidimo taškų svečiai nepelnė daugiau nei 5 pirmojo kėlinio minutes.

REKLAMA
REKLAMA

Antrajame kėlinyje skirtumas netruko peržengti 20 taškų ribą (31:10). „Neptūnas“ prametė visus 9 tritaškius pirmoje rungtynių pusėje, o ketvirčio pabaigoje pralaimėjo atkarpą 1:9 ir Venecijos klubas įgijo rekordinį pranašumą – 51:26.

Trečiojo kėlinio pradžioje Zane'as Watermanas galiausiai pataikė pirmą „Neptūno“ tritaškį (33:53). Trečiojo kėlinio pabaigoje „Neptūnui“ buvo pavykę šiek tiek priartėti (47:64), bet per paskutines dvi minutes taškų nepelnė, kai „Umana Reyer“ pridėjo dar 10 – 74:47.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų