„Umana Reyer“ – „Neptūnas“ (GYVAI)

„Neptūnas“ pirmus du mačus pralaimėjo Vroclavo „Šlask“ ir Klužo Napokos „U-Banca Transilvania“ klubams. Tuo metu Italijos ekipa Europos taurėje taip pat yra be pergalių – nusileista Salonikų „Aris“ ir Stambulo „Bahčešehir Koleji“.
Rungtynių startas – 21 val., o jų eigą sekite tinklalapyje Krepsinis.net.
Mačą dviem taškais pradėjo Donatas Tarolis, bet kitų taškų teko laukti ilgiau nei 3 minutes, bet šeimininkai niekur nepabėgo ir Rihardas Lomažas netruko išlyginti rezultatą – 6:6. Visgi rimtos duobės jau pirmajame ketvirtyje „Neptūnui“ išvengti nepavyko – „Umana Reyer“ surengė spurtą 19:2 ir nurūko į priekį – 27:10. Iš žaidimo taškų svečiai nepelnė daugiau nei 5 pirmojo kėlinio minutes.
Antrajame kėlinyje skirtumas netruko peržengti 20 taškų ribą (31:10). „Neptūnas“ prametė visus 9 tritaškius pirmoje rungtynių pusėje, o ketvirčio pabaigoje pralaimėjo atkarpą 1:9 ir Venecijos klubas įgijo rekordinį pranašumą – 51:26.
Trečiojo kėlinio pradžioje Zane'as Watermanas galiausiai pataikė pirmą „Neptūno“ tritaškį (33:53). Trečiojo kėlinio pabaigoje „Neptūnui“ buvo pavykę šiek tiek priartėti (47:64), bet per paskutines dvi minutes taškų nepelnė, kai „Umana Reyer“ pridėjo dar 10 – 74:47.
