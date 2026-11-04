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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

UEFA Čempionų lyga: „RB Leipzig“ 1:1 „Man City“ (Vyksta 2 kėl., GYVAI)

2026-11-04 22:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 22:00
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Trečiadienį vakare UEFFA Čempionų lygos fazės etape susitiks „RB Leipzig“ ir „Manchester City“ komandos. Kviečiame sekti šio susitikimo eigą nuo 22 val. kartu suSportas.lt“ portalu.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

Trečiadienį vakare UEFFA Čempionų lygos fazės etape susitiks „RB Leipzig“ ir „Manchester City“ komandos. Kviečiame sekti šio susitikimo eigą nuo 22 val. kartu suSportas.lt“ portalu.

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Rungtynių eiga
Svarbiausios naujienos
49 min.

ĮVARTIS

Ridle Baku pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išlygino šio susitikimo rezultatą 1:1.

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46 min.

Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.

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45 min.

„Man City“ po pirmojo kėlinio pirmauja minimaliu rezultatu 1:0.

 „RB Leipzig“ per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes atliko 6 smūgius, kai tuo tarpu „Man City“ futbolininkai – vos 4.

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37 min.

ĮVARTIS

Į kamuolį nepataikęs Castello Lukeba nukreipė jį į savus vartus ir „Man City“ išsiveržė į priekį 1:0.

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36 min.

Philas Fodenas atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys sudrebino virpstą ir rezultatas išliko nepakitęs.

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30 min.

Christophas Baumgartneris atliko smūgį dešine koja iš tolimos distancijos, tačiau kamuolys skriejo greta vartų.

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24 min.

Enzo Fernandezas atliko aukštą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau kamuolys nei vieno iš komandos draugų nepasiekė.

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17 min.

Davidas Raumas atliko galingą smūgį iš tolimesnės distancijos, tačiau kamuolį sėkmingai blokavo varžovas.

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8 min.

Rayanas Cherki atliko pavojingą smūgį dešine koja, tačiau kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.

4 min.

Romulo reidą į baudos aikštelę sėkmingai sustabdė varžovas ir rengta ataka nutrūko.

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1 min.

Rungtynės prasideda!

21:26

„RB Leipzig“ startinis vienuoliktukas šio vakaro rungtynėms:

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21:25

„Man City“ komandos startinė sudėtis:

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Įdomūs faktai prieš rungtynes:

•„Man City“ pasirodymą Čempionų lygoje pradėjo pergalėmis prieš „Porto“ ir AEK bei nesėkme prieš Paryžiaus „Saint-Germain“. Tuo tarpu „RB Leipzig“ nusileido „Como“ ir Madrido „Real“, tačiau nugalėjo PSV.

• Šios komandos iki šiol susitiko šešis kartus Čempionų lygoje. „Man City“ iškovojo 4 pergales, „RB Leipzig“ laimėjo 1 rungtynes.

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• „RB Leipzig“ pralaimėjo paskutines penkerias žaistas UEFA rungtynes prieš varžovus iš Anglijos.

• Christopheris Nkunku yra vos vienas iš penkių žaidėjų, pelnęs „hat-tricką“ Čempionų lygos rungtynes, tačiau vis tiek patyrė pralaimėjimą. Pastarasis tris kartus pasižymėjo prieš „Man City“ 2021/2022 m. sezono grupių etape, tačiau susitikimas baigėsi 3:6.

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• Erlingas Haalandas pelnė 12 įvarčių per aštuonerias sužaistas rungtynes prieš „RB Leipzig“ atstovaudamas Dortmundo „Borussia“ ir „Manchester City“ komandoms.

Trenerių ir žaidėjų komentarai:

„Žaidėjams reikėjo laiko mane pažinti, o man – juos. Žaidėme gerai paskutinėse trejose rungtynėse. Tapome solidesni ir surengėme puikų pasirodymą prieš „Schalke“ tiek su kamuoliu, tiek be jo. Stengsimės taip pat pasirodyti ir žaisdami namuose prieš aukščiausio lygio komandą.“

Martinas Demichelis, „RB Leipizg“ komandos vyriausiasis treneris

„Žaisti namuose prieš „Manchester City“ Čempionų lygoje yra svajonė. Tai bus kažkas neįtikėtino. Žaisti tokiose rungtynėse – tai dalykas, apie kurį labiausiai svajoji būdamas vaikas. Jaučiuosi neįtikėtinai palaimintas ir man labai pasisekė, todėl tiesiog mėgausiuosi šia akimirka.“

Antonio Nusa, „RB Leipzig“ komandos puolėjas

„Labai svarbu, kad kiekvienose rungtynėse susikurtume progas. Žinoma, kad aikštėje turime Erlingą Haalandą, viskas geriau, nes žinai, kad jis pelnys įvarčius arba bus šalia to. Visgi negalime kiekvienose rungtynėse kliautis vien tik Erlingu. Mums reikia, kad ir kiti žaidėjai muštų įvarčius.“

Enzo Maresca, „Man City“ komandos vyriausiasis treneris

„Šį sezoną nemačiau daug jų rungtynių, bet anksčiau esu keletą kartų žaidęs prieš juos. Tai yra labai gerai puolanti komanda, pavojinga kontratakose, tai yra dalykai, į kuriuos turėsime atkreipti dėmesį. Jie puikiai puola ir pelno įvarčius, todėl privalėsime būti atsargūs.“

Philas Fodenas, „Man City“ komandos saugas

Komandų formos:

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