U20 merginų finalas: Lietuva – Ispanija (19:19, po 1 kėl., tiesioginė transliacija)

Tai bus antrasis šių rinktinių susitikimas šiame čempionatą. Pirmąjį grupės varžybose mūsiškės pralaimėjo 48:89.
Lietuvės iškovos pirmąjį medalį 20-mečių čempionatuose – iki šiol aukščiausias jų pasiekimas šioje amžiaus grupėje buvo 2010 metais užimta šeštoji vieta.
Rungtynės Portugalijoje prasidės 22:30 valandą.
Lietuvės pirmąją didžiąją pirmąją kėlinio dalį. Jos po V. Matulevičius taškų buvo priekyje 14:10, vėliau pirmavo 19:16, o galiausiai pasibaigus kėliniui rezultatas buvo lygis 19:19.
