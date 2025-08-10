Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

U20 merginų finalas: Lietuva – Ispanija (19:19, po 1 kėl., tiesioginė transliacija)

2025-08-10 21:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 21:34

Lietuvos U20 merginų rinktinė šiandien žais Europos čempionato finalo rungtynes, kuriose susitinka su Ispanijos bendraamžėmis.

Lietuva U20 – Ispanija U20 rungtynių akimirka | FIBA nuotr.

Lietuvos U20 merginų rinktinė šiandien žais Europos čempionato finalo rungtynes, kuriose susitinka su Ispanijos bendraamžėmis.

0

Tai bus antrasis šių rinktinių susitikimas šiame čempionatą. Pirmąjį grupės varžybose mūsiškės pralaimėjo 48:89.

Lietuvės iškovos pirmąjį medalį 20-mečių čempionatuose – iki šiol aukščiausias jų pasiekimas šioje amžiaus grupėje buvo 2010 metais užimta šeštoji vieta.

Rungtynės Portugalijoje prasidės 22:30 valandą.

Lietuvės pirmąją didžiąją pirmąją kėlinio dalį. Jos po V. Matulevičius taškų buvo priekyje 14:10, vėliau pirmavo 19:16, o galiausiai pasibaigus kėliniui rezultatas buvo lygis 19:19.

