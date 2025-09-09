Turkija – Lenkija tiesiogiai: stebėkite intriguojantį Europos čempionato ketvirtfinalį

Susitikimo pradžia – 16:50 val., jį stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Turkijos rinktinė vis dar nėra pralaimėjusi Senojo žemyno pirmenybėse. Grupių etape penkias pergales iškovoję Ergino Atamano auklėtiniai aštuntfinalyje 85:79 palaužė Švediją.
Lenkai grupėje patyrė pralaimėjimus prieš Prancūziją ir Belgiją, bet atkrintamųjų starte sugebėjo palaužti Bosniją ir Hercegoviną 80:72.
Ryškiausia šių rungtynių žvaigždė – turkų puolėjas Alperenas Šengunas, fiksuojantis 22 taškų, 10,7 atkovoto kamuolio, 6,7 rezultatyvaus perdavimo ir 31,8 naudingumo balo vidurkius.
