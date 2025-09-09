Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Turkija – Lenkija tiesiogiai: stebėkite intriguojantį Europos čempionato ketvirtfinalį

2025-09-09 15:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 15:20

Europos krepšinio čempionate startuoja ketvirtfinalio etapas – pirmajame susitikime dėl vietos tarp keturių geriausių kovoja Turkija ir Lenkija.

Europos krepšinio čempionate startuoja ketvirtfinalio etapas – pirmajame susitikime dėl vietos tarp keturių geriausių kovoja Turkija ir Lenkija.

REKLAMA
3

Susitikimo pradžia – 16:50 val., jį stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Turkijos rinktinė vis dar nėra pralaimėjusi Senojo žemyno pirmenybėse. Grupių etape penkias pergales iškovoję Ergino Atamano auklėtiniai aštuntfinalyje 85:79 palaužė Švediją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkai grupėje patyrė pralaimėjimus prieš Prancūziją ir Belgiją, bet atkrintamųjų starte sugebėjo palaužti Bosniją ir Hercegoviną 80:72.

Ryškiausia šių rungtynių žvaigždė – turkų puolėjas Alperenas Šengunas, fiksuojantis 22 taškų, 10,7 atkovoto kamuolio, 6,7 rezultatyvaus perdavimo ir 31,8 naudingumo balo vidurkius.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos krepšinio rinktinė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Lietuva – Graikija tiesiogiai: stebėkite žūtbūtinę dvikovą ketvirtfinalyje (27)
Blaževičius (BNS nuotr.)
Blaževičius girdėjo garsias latvių kalbas: „Užgavo, faktas“ (4)
Arnas Velička (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Braliukai, nepykit: it liūtai grūmęsi Lietuvos krepšininkai eliminavo Latviją! (225)
Nikola Jokičius (nuotr. FIBA)
Serbija – Suomija tiesiogiai: stebėkite Markkaneno ir Jokičiaus akistatą aštuntfinalyje (8)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų