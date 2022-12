Tritaškių lietų surengęs Valančiūnas sužaidė vienas geriausų karjeros rungtynių

Lietuvis per 37 minutes įmetė net 37 taškus (7/14 dvit., 7/10 trit., 2/2 baud.), atkovojo 18 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, du sykius suklydo ir keturis kartus pažeidė taisykles.

Jam tai buvo antros rezultatyviausios karjeros NBA rungtynės. Uteniškio karjeros rekordas yra 39 taškai praėjusį sezoną į „Clippers“ krepšį. Tą kartą jis taip pap buvo pataikęs 7 tritaškius, tad šįvakar šį rekordą pakartojo.

J. Valančiūnas tiesiog siautė mačo pradžioje, kai pelnė pirmus 15 „Pelicans“ taškų. Iš viso aukšaūgis per pirmąją mačo dalį pataikė net 6 tritaškius iš 8 ir surinko 28 taškus.

„Bucks“ krepšininkai pradžioje kiek atsilkinėjo nuo varžovų, tačiau paskui perėmė iniciatyvą ir praktiškai visada pirmoje mačo pusėje pirmavo.

JONAS VALANCIUNAS HAS 6 THREES.

IN THE FIRST HALF. 🤯



Watch on NBA App: https://t.co/l0hlhl5oOi pic.twitter.com/ZMdLAvIndY