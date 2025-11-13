 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Trijulės vedami „Telšiai“ išplėšė pergalę prieš „Kretingą“

2025-11-13 20:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 20:19

Trijulės tempiami Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionų titulą ginantys „Telšiai“ (8/3) išgyveno dramą namų tvirtovėje. Sandžio Buškevico auklėtiniai 86:80 (28:18, 16:32, 24:11, 18:19) pranoko „Kretingą-Rivile“ (4/7).

D.Rasys buvo vienas lyderių NKL

Trijulės tempiami Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionų titulą ginantys „Telšiai“ (8/3) išgyveno dramą namų tvirtovėje. Sandžio Buškevico auklėtiniai 86:80 (28:18, 16:32, 24:11, 18:19) pranoko „Kretingą-Rivile“ (4/7).

REKLAMA
0

Telšiškiai po pirmųjų dešimties minučių turėjo dviženklį pranašumą (28:18), tačiau vaizdas aikštėje pasikeitė antrajame ketvirtyje. Tuomet puolime užsikūrę kretingiškiai į čempionų krepšį suvertė 32 taškus ir į pertrauką ėjo pirmaudami 6 taškais (50:44).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiajame ketvirtyje „Telšių“ krepšininkai atkuto – praėjus 2,5 minutės šeimininkai persvėrė mačo rezultatą (51:50). Vėliau šeimininkai nemažino apsukų ir prieš lemiamą atkarpą pirmavo 7 taškais (68:61).

REKLAMA
REKLAMA

Likus 2 minutėms iki mačo pabaigos po Juliaus Kazakausko dvitaškio kretingiškiai tirpdė deficitą iki 2 taškų (78:80), tačiau „Telšiai“ atlaikė kretingiškių šturmą ir įsirašė aštuntąją pergalę (86:80).

REKLAMA

Telšiai komandai Tomas Balčiūnas per 34 minutes pelnė 23 taškus (7/11 dvit., 2/2 trit., 3/4 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 33 naudingumo balus.

Nugalėtojams 20 taškų (4/7 dvit., 3/10 trit., 3/4 baud.) ir 7 atkovotus kamuolius pridėjo Deivdas Rasys, 19 taškų (7/9 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.) sumetė Laurynas Kaveckis.

Kretingos ekipoje išsiskyrė J.Kazakauskas, kurio sąskaitoje per 38 minutes buvo 19 taškų (8/13 dvit., 1/3 trit.), 13 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 26 efektyvumo balai.

REKLAMA
REKLAMA

„Telšių“ gretose šį mačą praleido akistatoje su Vilniaus „Rytu-2“ nosies lūžį patyręs Martynas Gecevičius ir kapitonas Ovidijus Kaminskis.

„Telšiai“: Tomas Balčiūnas 23 (7/11 dvit., 2/2 trit., 8 atk. kam., 3 per. kam., 33 naud.), Deividas Rasys 20 (4/7 dvit., 3/10 trit., 7 atk. kam.), Laurynas Kaveckis 19 (7/9 dvit., 4 rez. perd.), Jaredas Smallas 9 (1/5 trit., 5 rez. perd., 4 kld.), Ignas Razutis 8 (2/4 trit., 4 rez. perd.), Vilius Pocius 7 (6 atk. kam.).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kretinga-Rivile“: Julius Kazakauskas 19 (8/13 dvit., 13 atk. kam., 26 naud.), Mantvydas Staniulis 13 (3/6 trit., 8 rez. perd.), Justas Žiubrys 11, Rytis Zabita 10 (5/6 dvit.), Gytis Mačionis 9 (1/5 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), Tautvydas Rudys 8 (4/5 dvit.), Justinas Youngas 7 (5 atk. kam., 2 blok.).

Rekordinis Domanto Vilio šou Marijampolės „Sūduvai-Mantingai“ (7/3) kosminiame mače padėjo pratęsti pergalių seriją NKL. Mariaus Ūso auklėtiniai išvykoje 91:90 (26:25, 21:19, 16:19, 28:27) palaužė Mažeikių „M Basket“ (6/5) krepšininkus.

REKLAMA

Likus pusantros minutės iki mačo pabaigos Igno Labučio tritaškis išlygino rungtynių rezultatą (87:87), tačiau vėliau tuo pačiu atsakė Pavlo Karasovas, sugrąžinęs pranašumą mažeikiškiams (90:87).

 

Tada D.Vilys įmetė dvitaškį (89:90), „Sūduva-Mantinga“ apsigynė ir priešpaskutinis rungtynių išpuolis priklausė svečiams.

 

Tuomet D.Vilys veržėsi krepšio link, išprovokavo Deangelo Eppso pražangą ir sumetė abi baudas (91:89).

REKLAMA

 

Mažeikiškiai dar turėjo pusantros sekundės atsakymui, tačiau Nickolas Nealas suklydo išsimesdamas kamuolį iš už šoninės linijos.

 

Tai – ketvirtoji M.Ūso auklėtinių pergalė paeiliui NKL pirmenybėse.

 

Marijampolės komandai pergalę padovanojęs 188 cm ūgio D.Vilys per 29 minutes sumetė 35 taškus (3/5 dvit., 6/11 trit., 11/11 baud.), sučiupo 5 kamuolius, išprovokavo 9 pražangas, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, perėmė 1 kamuolį, 3 sykius suklydo, 4 kartus pažeidė taisykles ir surinko 36 naudingumo balus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

 

25-erių gynėjas pagerino asmeninius taškų ir efektyvumo balų rekordus antrajame pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio čempionate.

 

2019 m. sausio 26 d. D.Vilys į tuometinių Palangos „Kuršių“ krepšį suleido 31 tašką, o 2019 m. spalio 10 d. akistatoje su „Gargždais“ sukaupė 35 efektyvumo balus.

 

Mažeikių komandoje išsiskyręs N.Nealas per 24 minutes pelnė 19 taškų (4/6 dvit., 1/1 trit., 8/8 baud.), atkovojo 3 kamuolius, išskirstė 4 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo bei sugeneravo 21 naudingumo balą.

REKLAMA

 

„M Basket“: Nickolas Nealas 19 (4/6 dvit., 8/8 baud., 4 rez. perd.), Pavlo Karasovas 16 (4/4 trit.), Mindaugas Motuzas 14 (1/5 trit., 5/6 baud.), Gediminas Mokšeckas 13 (1/6 trit., 5 rez. perd.), Coltie Youngas 10 (2/5 trit.), Jokūbas Stropus 7.

 

„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 35 (6/11 trit., 11/11 baud., 5 atk. kam., 36 naud.), Ignas Labutis 17 (4/9 dvit., 2/2 trit.), Aurelijus Pukelis (8 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Matas Jucikas po 10, Žygimantas Šimonis 7 (3 per. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų