Trijulės vedami „Telšiai“ išplėšė pergalę prieš „Kretingą“

Telšiškiai po pirmųjų dešimties minučių turėjo dviženklį pranašumą (28:18), tačiau vaizdas aikštėje pasikeitė antrajame ketvirtyje. Tuomet puolime užsikūrę kretingiškiai į čempionų krepšį suvertė 32 taškus ir į pertrauką ėjo pirmaudami 6 taškais (50:44).
Trečiajame ketvirtyje „Telšių“ krepšininkai atkuto – praėjus 2,5 minutės šeimininkai persvėrė mačo rezultatą (51:50). Vėliau šeimininkai nemažino apsukų ir prieš lemiamą atkarpą pirmavo 7 taškais (68:61).
Likus 2 minutėms iki mačo pabaigos po Juliaus Kazakausko dvitaškio kretingiškiai tirpdė deficitą iki 2 taškų (78:80), tačiau „Telšiai“ atlaikė kretingiškių šturmą ir įsirašė aštuntąją pergalę (86:80).
Telšiai komandai Tomas Balčiūnas per 34 minutes pelnė 23 taškus (7/11 dvit., 2/2 trit., 3/4 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 33 naudingumo balus.
Nugalėtojams 20 taškų (4/7 dvit., 3/10 trit., 3/4 baud.) ir 7 atkovotus kamuolius pridėjo Deivdas Rasys, 19 taškų (7/9 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.) sumetė Laurynas Kaveckis.
Kretingos ekipoje išsiskyrė J.Kazakauskas, kurio sąskaitoje per 38 minutes buvo 19 taškų (8/13 dvit., 1/3 trit.), 13 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 26 efektyvumo balai.
„Telšių“ gretose šį mačą praleido akistatoje su Vilniaus „Rytu-2“ nosies lūžį patyręs Martynas Gecevičius ir kapitonas Ovidijus Kaminskis.
„Telšiai“: Tomas Balčiūnas 23 (7/11 dvit., 2/2 trit., 8 atk. kam., 3 per. kam., 33 naud.), Deividas Rasys 20 (4/7 dvit., 3/10 trit., 7 atk. kam.), Laurynas Kaveckis 19 (7/9 dvit., 4 rez. perd.), Jaredas Smallas 9 (1/5 trit., 5 rez. perd., 4 kld.), Ignas Razutis 8 (2/4 trit., 4 rez. perd.), Vilius Pocius 7 (6 atk. kam.).
„Kretinga-Rivile“: Julius Kazakauskas 19 (8/13 dvit., 13 atk. kam., 26 naud.), Mantvydas Staniulis 13 (3/6 trit., 8 rez. perd.), Justas Žiubrys 11, Rytis Zabita 10 (5/6 dvit.), Gytis Mačionis 9 (1/5 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), Tautvydas Rudys 8 (4/5 dvit.), Justinas Youngas 7 (5 atk. kam., 2 blok.).
Rekordinis Domanto Vilio šou Marijampolės „Sūduvai-Mantingai“ (7/3) kosminiame mače padėjo pratęsti pergalių seriją NKL. Mariaus Ūso auklėtiniai išvykoje 91:90 (26:25, 21:19, 16:19, 28:27) palaužė Mažeikių „M Basket“ (6/5) krepšininkus.
Likus pusantros minutės iki mačo pabaigos Igno Labučio tritaškis išlygino rungtynių rezultatą (87:87), tačiau vėliau tuo pačiu atsakė Pavlo Karasovas, sugrąžinęs pranašumą mažeikiškiams (90:87).
Tada D.Vilys įmetė dvitaškį (89:90), „Sūduva-Mantinga“ apsigynė ir priešpaskutinis rungtynių išpuolis priklausė svečiams.
Tuomet D.Vilys veržėsi krepšio link, išprovokavo Deangelo Eppso pražangą ir sumetė abi baudas (91:89).
Mažeikiškiai dar turėjo pusantros sekundės atsakymui, tačiau Nickolas Nealas suklydo išsimesdamas kamuolį iš už šoninės linijos.
Tai – ketvirtoji M.Ūso auklėtinių pergalė paeiliui NKL pirmenybėse.
Marijampolės komandai pergalę padovanojęs 188 cm ūgio D.Vilys per 29 minutes sumetė 35 taškus (3/5 dvit., 6/11 trit., 11/11 baud.), sučiupo 5 kamuolius, išprovokavo 9 pražangas, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, perėmė 1 kamuolį, 3 sykius suklydo, 4 kartus pažeidė taisykles ir surinko 36 naudingumo balus.
25-erių gynėjas pagerino asmeninius taškų ir efektyvumo balų rekordus antrajame pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio čempionate.
2019 m. sausio 26 d. D.Vilys į tuometinių Palangos „Kuršių“ krepšį suleido 31 tašką, o 2019 m. spalio 10 d. akistatoje su „Gargždais“ sukaupė 35 efektyvumo balus.
Mažeikių komandoje išsiskyręs N.Nealas per 24 minutes pelnė 19 taškų (4/6 dvit., 1/1 trit., 8/8 baud.), atkovojo 3 kamuolius, išskirstė 4 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo bei sugeneravo 21 naudingumo balą.
„M Basket“: Nickolas Nealas 19 (4/6 dvit., 8/8 baud., 4 rez. perd.), Pavlo Karasovas 16 (4/4 trit.), Mindaugas Motuzas 14 (1/5 trit., 5/6 baud.), Gediminas Mokšeckas 13 (1/6 trit., 5 rez. perd.), Coltie Youngas 10 (2/5 trit.), Jokūbas Stropus 7.
„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 35 (6/11 trit., 11/11 baud., 5 atk. kam., 36 naud.), Ignas Labutis 17 (4/9 dvit., 2/2 trit.), Aurelijus Pukelis (8 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Matas Jucikas po 10, Žygimantas Šimonis 7 (3 per. kam.).
