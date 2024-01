Trečiasis Dakaro ralio etapas: į greičio ruožą išvažiavo pirmieji trys lietuviai

Šio greičio ruožo išskirtinumas yra tas, kad komandos vakare negalės kliautis technikų pagalba. Visgi lengvumu etapas nepasižymės, tad lenktynininkams teks pasisaugoti.

Ryte dalyviai turės 123 km pervažiavimą iki greičio ruožo, tuomet 437 km greičio ruožo ir dar 172 km pervažiavimų – viso 732 km.

Skelbiama, kad šį kartą bus 5 proc. asfalto, 56 proc. žvyrkelio, 17 proc. smėlio, 9 proc. kopų ir 12 proc. akmenuoto kelio.

9.05 val. Vis dar 7 min. nuo lyderio atsiliekantis L. Kancius po 38 km nukrito į 7 vietą. A. Kanopkinas rikiuojasi kolegai iš paskos ir nuo lyderio atsilieka 9 min. 52 sek.

8.48 val. Į trasą išriedėjo ir pirmieji automobilių klasės atstovai. Iš lietuvių pirmasis startuos Vaidotas Žala, kurio startas yra 9.15 val. Lietuvos laiku.

8.27 val. L. Kancius taip pat jau įveikė pirmus 38 km ir kol kas išlaiko 5-ą poziciją keturračių klasėje. Nuo lyderio jį skiria 7 min.

8.20 val. Po 38 km M. Siliūnas savo klasėje rikiuojasi 50-as ir nuo lyderio atsilieka 11 min. 20 sek.

Vlado Jurkevičiaus ekipažas taip pat ruošiasi savo startui:

7.58 val. Startavo ir du lietuviai keturračių klasėje – Laisvydas Kancius ir Antanas Kanopkinas. Po 26 km šioje klasėje kol kas pirmauja brazilas Marcelo Madeirosas.

7.29 val. Pirmasis greičio ruožą pradėjo motociklininkas Modestas Siliūnas. Netrukus į trasą turėtų išriedėti ir Laisvydas Kancius.

Motociklų klasėje po pirmųjų 38 km kol kas lyderiauja lenktynininkas iš Botsvanos Rossas Branchas, šį atstumą įveikęs per 31 min. 44 sek.

