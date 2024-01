Trečiasis Dakaro etapas: lietuvių laukia klasikinio maratono pradžia

Šio greičio ruožo išskirtinumas yra tas, kad komandos vakare negalės kliautis technikų pagalba. Visgi lengvumu etapas nepasižymės, tad lenktynininkams teks pasisaugoti.

Ryte dalyviai turės 123 km pervažiavimą iki greičio ruožo, tuomet 437 km greičio ruožo ir dar 172 km pervažiavimų – viso 732 km.

Skelbiama, kad šį kartą bus 5 proc. asfalto, 56 proc. žvyrkelio, 17 proc. smėlio, 9 proc. kopų ir 12 proc. akmenuoto kelio.

🗺 Rocks, dunes and dust on the menu, another tough stage ahead!



🗣 Race director David Castera takes you through the 3rd stage of the #Dakar2024 with @aramco pic.twitter.com/12PkF6w5De

