Trečiasis Dakaro etapas: Benediktas Vanagas ir Rokas Baciuška bando išsilaikyti dešimtuke

Šio greičio ruožo išskirtinumas yra tas, kad komandos vakare technikų pagalba naudotis galės vos pora valandų. Visgi lengvumu etapas nepasižymės, tad lenktynininkams teks pasisaugoti.

Ryte dalyviai turės 123 km pervažiavimą iki greičio ruožo, tuomet 437 km greičio ruožo ir dar 172 km pervažiavimų – viso 732 km.

Skelbiama, kad šį kartą bus 5 proc. asfalto, 56 proc. žvyrkelio, 17 proc. smėlio, 9 proc. kopų ir 12 proc. akmenuoto kelio.

Šio etapo eigą, kaip įprasta, bus galima sekti naujienų portale tv3.lt, o visas dakaro naujienas galite rasti specialiame 2024-ųjų Dakaro polapyje.

12.50 val. Automobilių įskaitoje lenktynininkai po truputį pradeda pasiekti 310 km žymą, kurią pravažiavo ir V. Žala. Jis kol kas nuo lyderio L. Moraes atsilieka 12 min. 34 sek. ir yra 9-as, tačiau tikrai dar nukris, nes tokią distanciją įveikė tik 13 ekipažų.

12.21 val. Po 135 km ant dešimtuko ribos vis dar laikosi R. Baciuška, kuris nuo lyderio atsilieka 7 min. ir 29 sek. „Ultimate“ klasėje po 249 km 9-oje vietoje bando išsilaikyti B. Vanagas, kurį nuo lyderio skiria 5 min. ir 53 sek.

Pastarąją žymą jau įveikė ir V. Žala, kuris kol kas yra 13-oje vietoje (+8 min. 15 sek.).

SSV motobagių klasėje E. Gelažninkienė po 96 km rikiuojasi 19-a (+16 min. 4 sek.). Sunkvežimių įskaitoje tokį pat atstumą įveikęs V. Paškevičiaus ekipažas yra 7-as (+5 min. 12 sek.).

12.04 val. M. Siliūnas po 249 km rikiuojasi 64-as (+00:56:22). L. Kancius taip pat įveikė 249 km ir tarp keturračių yra 6-as (+00:25:26). A. Kanopkinas po 201 km keturračių įskaitoje– 8-as (+00:38:22).

R. Baciuškai kol kas pakilti dar nepavyksta. Jis ir po 135 km yra 10-as (+00:07:29).

11.52 val. B. Vanagas taip pat įveikė 201 km ir šiame punkte nuo lyderio G. De Meviuso atsilieka 6 min. 7 sek. Jis vis dar 2 min. 54 sek. lenkia V. Žalos ekipažą. B. Vanagas vis dar turėtų išlikti aplink 10-ą vietą.

11.22 val. Pirmuosius 26 km įveikė Emilija Gelažninkienė ir rikiuojasi 17-a (+4 min. 43 sek.). V. Žala po 135 km nuo lyderio atsilieka 7 min. 20 sek. ir yra 21-as.

L. Kancius jau yra pasiekęs 201 km žymą ir nuo lyderio atsilikdamas 21 min. 42 sek. kol kas yra 5-as, bet dar turėtų nukristi.

11.03 val. Pirmuosius 26 km įveikęs Vaidoto Paškevičiaus ekipažas tarp sunkvežimių kol kas rikiuojasi 8-as. R. Baciuška po 38 km žymos nuo lyderio atsilieka 4 min. 22 sek. ir preliminariai užima 12-ą vietą.

135 km atžymą pasiekęs B. Vanagas vis dar demonstruoja nuostabų greitį ir kol kas rikiuojasi 9-oje vietoje nuo lyderio atsilikdamas 4 min. 5 sek. Tokį pat atstumą nuvažiavęs V. Žala kol kas yra 18-as (+7 min. 20 sek.).

Prieš savo startą Gintas Petrus pasidalino mintimis:

10.41 val. 96 km įveikęs B. Vanagas – kol kas dešimtuke! Jis nuo lyderio atsilieka 2 min. 45 sek., o V. Žalą lenkia beveik 4 min.

10.29 val. Po 96 km V. Žala nuo lyderio atsilieka 6 min. ir 2 sek. Tuo tarpu R. Baciuška 26 km įveikė per 20 min ir 5 sek. ir preliminariai yra 8-as.

10.11 val. Po 38 km B. Vanagas „Ultimate“ klasėje aplenkė V. Žalą ir preliminariai važiuoja 14-as nuo lyderio atsilikdamas 1 min. 52 sek. Tuo tarpu V. Žalą nuo lyderiaujančio R. Dumaso skiria 4 min. ir 39 sek. Kol kas jis yra 26-as ir tikėtina, kad buvo trumpam sustojęs

9.57 val. 26 km jau nuvažiavo ir B. Vanagas, kuris nuo V. Žalos atsilieka 20 sek., o nuo lyderio – 1 min. 9 sek.

Kelionę trečiame greičio ruože pradėjo ir Vladas Jurkevičius, o po keletos minučių T3 motobagių klasėje startuos ir Rokas Baciuška.

9.45 val. Pirmieji 26 km – jau V. Žalos ekipažo kišenėje. Po jų lietuvis nuo lyderio atsilieka tik 49 sek. Trasoje jau ir Benedikto Vanago komanda.

9.20 val. Į greičio ruožą pajudėjo ir V. Žala! Tuo tarpu M. Siliūnas prarado dar šiek tiek laiko ir po 96 km nuo lyderio atsilieka 30 min. ir 11 sek.

9.05 val. Vis dar 7 min. nuo lyderio atsiliekantis L. Kancius po 38 km nukrito į 7 vietą. A. Kanopkinas rikiuojasi kolegai iš paskos ir nuo lyderio atsilieka 9 min. 52 sek.

Stage 3️⃣ - Quads ⚙️ Provisional top 3 after 96km: 1️⃣ Alexandre Giroud ⏱1:24:49 2️⃣ Manuel Andujar ⏱+20’’ 3️⃣ Juraj Varga ⏱+2'41’’ Overall leader Marcelo Medeiros is losing time to his rivals. Follow the race live 👉 https://t.co/BrruP0oEtI #Dakar2024 pic.twitter.com/ZhZp9sVyIm

8.48 val. Į trasą išriedėjo ir pirmieji automobilių klasės atstovai. Iš lietuvių pirmasis startuos Vaidotas Žala, kurio startas yra 9.15 val. Lietuvos laiku.

8.27 val. L. Kancius taip pat jau įveikė pirmus 38 km ir kol kas išlaiko 5-ą poziciją keturračių klasėje. Nuo lyderio jį skiria 7 min.

8.20 val. Po 38 km M. Siliūnas savo klasėje rikiuojasi 50-as ir nuo lyderio atsilieka 11 min. 20 sek.

Vlado Jurkevičiaus ekipažas taip pat ruošiasi savo startui:

7.58 val. Startavo ir du lietuviai keturračių klasėje – Laisvydas Kancius ir Antanas Kanopkinas. Po 26 km šioje klasėje kol kas pirmauja brazilas Marcelo Madeirosas.

7.29 val. Pirmasis greičio ruožą pradėjo motociklininkas Modestas Siliūnas. Netrukus į trasą turėtų išriedėti ir Laisvydas Kancius.

Motociklų klasėje po pirmųjų 38 km kol kas lyderiauja lenktynininkas iš Botsvanos Rossas Branchas, šį atstumą įveikęs per 31 min. 44 sek.

🗺 Rocks, dunes and dust on the menu, another tough stage ahead!



🗣 Race director David Castera takes you through the 3rd stage of the #Dakar2024 with @aramco pic.twitter.com/12PkF6w5De