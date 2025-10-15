Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Traumų prakeiksmas: „Lietkabelis“ pusmečiui neteko gynėjo

2025-10-15 16:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 16:24

Panevėžio „Lietkabelio“ komanda toliau kenčia nuo traumų. Pranešama, kad savaitgalio mače petis išniro Nojui Radžiui.

N.Radžius ilgai nežais (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Panevėžio „Lietkabelio“ komanda toliau kenčia nuo traumų. Pranešama, kad savaitgalio mače petis išniro Nojui Radžiui.

REKLAMA
0

Žaidėjo laukia operacija, iš rikiuotės jis iškrito apie pusei metų.

20 metų 184 cm ūgio gynėjas debiutiniame savo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezone per 18 minučių pelnė 5,4 taško, atkovojo 0,8 kamuolio, atliko 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 5,8 naudingumo balo.

Europos taurėje jis per 21 minutę metė 6 taškus, atliko 2,5 perdavimo bei rinko 8,5 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų