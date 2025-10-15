Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Tomas Masiulis po pirmojo „Žalgirio“ pralaimėjimo įvardijo didžiausią problemą

2025-10-15 08:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 08:00

Kauno „Žalgiris“ šių metų Eurolygos sezone patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Išvykoje žaidę Lietuvos čempionai 79:88 nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ komandai.

T.Masiulis apžvelgė rungtynes (Žalgirio nuotr.)

Kauno „Žalgiris“ šių metų Eurolygos sezone patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Išvykoje žaidę Lietuvos čempionai 79:88 nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ komandai.

REKLAMA
2

Po mačo Kauno komandos vyriausiasis treneris Tomas Masiulis akcentavo didelį klaidų skaičių.

„Tai buvo vienas iš faktorių. Žinojome, kad jie visada žaidžia ant pražangos ribos ir tai nenustebino, nes žinojome, kad jie turi atletiškų žaidėjų. Patys pradžioje paleidome ir nepadarėme dalykų, kuriuos turėjome atlikti. Kai turėjome prasižengti, neprasižengėme, kai negalėjome, padarėme kvailų baudų. Čia labiausiai skauda“, – akcentus dėliojo strategas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

– Ketvirtajame kėlinyje daugiausiai problemų kėlė J.Nwora. Kas neveikė gynyboje?

– Pradžioje leidome įsižaisti, per daug prasiveržė į dešinę ranką. Buvome sutarę, kad to neduoti lengvai. Mano sprendimai galbūt neveikė, kad turėjome kitaip gintis. Ketvirtajame kėlinyje buvome sugrįžę ir mūsų klaidos, blogi sprendimai neleido laimėti.

REKLAMA
REKLAMA

– Daugumą klaidų padarė perimetro žaidėjai. Kokias problemas išryškino Belgrado klubas?

– Fiziškumas. Sunkiai su tuo susitvarkėme. Daug sprendimų buvo, kur turėjome žaisti agresyviau. Jie nedavė įeiti į derinius. Bandėme akcentuoti, kad reikia pasiruošti priimti kamuolį, nes niekas to neduos lengvai. Daug situacijų buvo, kai prie vidurio aikštės net negalėjome priimti kamuolio. Turėjome būti agresyvesni.

REKLAMA

– Kas nepavyko prieš D.Motiejūną?

– Negaliu sakyti, kad kažkas daug nepavyko. Kažkiek buvo rizikuojama su mūsų gynyba. Keli įkirtimai buvo, kur apsižiūrėjome. Panašiai su juo ir norėjome gintis, kad Milleris-McIntyre’as neprimestų taškų.

Po trijų pergalių buvo žinutė, kad nereikia per daug džiūgauti. Dabar turbūt nereikia per daug liūdėti?

REKLAMA
REKLAMA

– Eurolyga yra intensyvi. Viena savaitė viską keičia. Buvo per daug to teigiamo pozityvo. Negalima per daug džiaugtis ir per daug liūdėti. Turime kelti galvas ir eiti toliau.

– Kaip išlaikyti pasirengimą, kai sezono startas toks intensyvus?

– Šiandien nepavyko visų įtraukti ir tai galbūt mano kaltė, nes laukia nemažai rungtynių. Norėjosi iki galo kovoti. Deriname treniruotes, nes svarbu Eurolygoje būti sveikiems. Mums pavyksta kol kas išvengti traumų ir bandome į tai atsižvelgti.

– Kaip sekėsi tvarkytis su provokacijomis arenoje?

– Atvažiavau žaisti krepšinio ir nereagavau į tas provokacijas. Negaliu pakeisti to, ką daro kiekvienas. Esu matęs ir daugiau, ir karščiau. Turėjome koncentruotis krepšiniui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
T.Masiulis apžvelgė busimas rungtynes (Žalgirio nuotr.)
Tomas Masiulis: apie „Crvena Zvezda“ pokyčius, laukiančią atmosferą ir Motiejūno vaidmenį (1)
T.Masiulis ragino neužriesti nosių (Žalgirio nuotr.)
„Žalgirio“ strategas Masiulis po triuškinančios pergalės: tai yra krepšinis, kurį norime žaisti (1)
T.Masiulis yra pasirengęs išvykai į Vokietiją (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
T.Masiulis: apie du kertinius darbus Miunchene, varžovų neskirstymą ir A.Obsto fenomeną (3)
T.Masiulis apžvelgė laukiančias rungtynes (Žalgirio nuotr.)
Šarą pasitinkantis T.Masiulis: būsiu toje pačioje pusėje su sirgaliais – bus dar daugiau jaudulio (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų