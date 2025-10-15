Tomas Masiulis po pirmojo „Žalgirio“ pralaimėjimo įvardijo didžiausią problemą

Po mačo Kauno komandos vyriausiasis treneris Tomas Masiulis akcentavo didelį klaidų skaičių.
„Tai buvo vienas iš faktorių. Žinojome, kad jie visada žaidžia ant pražangos ribos ir tai nenustebino, nes žinojome, kad jie turi atletiškų žaidėjų. Patys pradžioje paleidome ir nepadarėme dalykų, kuriuos turėjome atlikti. Kai turėjome prasižengti, neprasižengėme, kai negalėjome, padarėme kvailų baudų. Čia labiausiai skauda“, – akcentus dėliojo strategas.
– Ketvirtajame kėlinyje daugiausiai problemų kėlė J.Nwora. Kas neveikė gynyboje?
– Pradžioje leidome įsižaisti, per daug prasiveržė į dešinę ranką. Buvome sutarę, kad to neduoti lengvai. Mano sprendimai galbūt neveikė, kad turėjome kitaip gintis. Ketvirtajame kėlinyje buvome sugrįžę ir mūsų klaidos, blogi sprendimai neleido laimėti.
– Daugumą klaidų padarė perimetro žaidėjai. Kokias problemas išryškino Belgrado klubas?
– Fiziškumas. Sunkiai su tuo susitvarkėme. Daug sprendimų buvo, kur turėjome žaisti agresyviau. Jie nedavė įeiti į derinius. Bandėme akcentuoti, kad reikia pasiruošti priimti kamuolį, nes niekas to neduos lengvai. Daug situacijų buvo, kai prie vidurio aikštės net negalėjome priimti kamuolio. Turėjome būti agresyvesni.
– Kas nepavyko prieš D.Motiejūną?
– Negaliu sakyti, kad kažkas daug nepavyko. Kažkiek buvo rizikuojama su mūsų gynyba. Keli įkirtimai buvo, kur apsižiūrėjome. Panašiai su juo ir norėjome gintis, kad Milleris-McIntyre’as neprimestų taškų.
– Po trijų pergalių buvo žinutė, kad nereikia per daug džiūgauti. Dabar turbūt nereikia per daug liūdėti?
– Eurolyga yra intensyvi. Viena savaitė viską keičia. Buvo per daug to teigiamo pozityvo. Negalima per daug džiaugtis ir per daug liūdėti. Turime kelti galvas ir eiti toliau.
– Kaip išlaikyti pasirengimą, kai sezono startas toks intensyvus?
– Šiandien nepavyko visų įtraukti ir tai galbūt mano kaltė, nes laukia nemažai rungtynių. Norėjosi iki galo kovoti. Deriname treniruotes, nes svarbu Eurolygoje būti sveikiems. Mums pavyksta kol kas išvengti traumų ir bandome į tai atsižvelgti.
– Kaip sekėsi tvarkytis su provokacijomis arenoje?
– Atvažiavau žaisti krepšinio ir nereagavau į tas provokacijas. Negaliu pakeisti to, ką daro kiekvienas. Esu matęs ir daugiau, ir karščiau. Turėjome koncentruotis krepšiniui.
