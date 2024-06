Tiesiogiai: Lenkijos rinktinės kelyje – galingą žaidimą demonstruojanti Austrija

Lenkija pirmosiose rungtynėse 1:2 turėjo pripažinti Nyderlandų pranašumą. Tuo tarpu Austrija demonstravo pavyzdinę kovą ir minimaliu skirtumu 1:0 nusileido pasaulio čempionams prancūzams.

Antras kėlinys:

50 min. Kėlinio pradžioje abi komandos apsikeitė pozicinėmis atakomis, o geriausią šansą pasižymėti turėjo po pakelto kampinio į vartus galva smūgiavęs austras Stefanas Poschas, tačiau smūgis buvo tiesus ir problemų Voicechui Szczesny nesudarė.

Pirmas kėlinys:

45 min. Į ilgąją pertrauką komandos išeina turėdamos „status quo“ 1:1.

41 min. Austras Marcelis Sabitzeris pabando laimę iš toli, o jo galingai smūgiuotas kamuolys pralėkė šalia vartų.

29 min. Įvartis pribrendo! Kurį laiką ratus apie Austrijos baudos aikštelę sukę lenkai pasižymi po puolėjo Krzysztofo Piateko smūgio iš artimos distancijos 1:1.

25 min. Rungtynių pradžioje Austrija dažniau kontroliuoja kamuolį (68 proc.), tačiau lenkai pozicinėse atakose darosi vis pavojingesni ir austrų kamuolio kontrolė pradeda tirpti.

17 min. Kelias sėkmingas atakas surengia ir Lenkija, o atakos smaigalyje nuolat atsiduria Nicola Zalewskis. Antra jo proga buvo itin gera, tačiau likęs vienas prieš vartininką iš aštraus kampo kamuolį smūgiavo virš vartų.

9 min. Magiškas Ralfo Ragnicko ėjimas! Startinėje sudėtyje pasirodęs centro gynėjas Gernotas Trauneris sudalyvauja pozicinėje austrų atakoje ir jam pavyksta pasižymėti galva po puikaus Phillippo Mwene perdavimo iš aikštės krašto 1:0.

0 min. Rungtynės prasidėjo. Lenkijos rinktinė šį mačą pradeda be didžiausios savo žvaigždės Roberto Lewandowskio, kuris rungtynėse su Nyderlandais patyrė traumą. Jį puolėjo pozicijoje pakeitė Adamas Buksa.

Austrija šiose rungtynėse į puolėjo poziciją nuo pat rungtynių pradžios meta patyrusį Marko Arnautovičių, o gynėją Keviną Danso keičia už jį gerokai labiau patyręs Gernotas Trauneris. Taip pat startinėje sudėtyje ir Philippas Lienhartas, kuris pakeitė kitą centro gynėją Maximilianą Woberį.

Lenkija laimėjo vos dvejas iš paskutinių septynių Europos futbolo čempionate žaistų rungtynių, kai pirmieji pelnė įvartį (4 lygiosios ir 1 pralaimėjimas).

Austrija pirmose rungtynėse dažniau kontroliavo kamuolį (52 proc.), atliko daugiau perdavimų (401 prieš 390) nei Prancūzija, tačiau atliko tik penkis smūgius ir patyrė pralaimėjimą 0:1.

Austrija ir Lenkija paskutinius du kartus susitiko „Euro 2020” atrankos rungtynėse. Lenkija laimėjo išvykoje 1:0, kai tuo tarpu susitikimas Varšuvoje baigėsi be įvarčių 0:0.

