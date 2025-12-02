 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Teterevkova ir Plytnykaitė kovoja dėl vietų Europos čempionato finale (GYVAI)

2025-12-02 19:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 19:05

Liubline (Lenkija) vykstančiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine antradienį dvi lietuvės – Kotryna Teterevkova ir Smiltė Plytnykaitė – sieks vietų 100 m krūtine rungties finale.

Kotryna Teterevkova | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Abi lietuvės pateko į pirmąjį pusfinalį, kuris prasidės 20.32 val. Antrojo pusfinalio pradžia – 20.36 val. Į finalą pateks 8 greičiausios plaukikės. Karščiausius rezultatus Jums pateiks Sportas.lt portalas.

0

Abi lietuvės pateko į pirmąjį pusfinalį, kuris prasidės 20.32 val. Antrojo pusfinalio pradžia – 20.36 val. Į finalą pateks 8 greičiausios plaukikės. Karščiausius rezultatus Jums pateiks Sportas.lt portalas.

Pusfinalio dalyvės:

Moterų 100 m plaukimo krūtine finalas vyks trečiadienį 21.04 val.

Antradienį ryte K. Teterekova 100 m krūtine atrankoje nuplaukė per 1 min. 4.98 sek. ir su 6-u rezultatu ramiai pateko į pusfinalį. S. Plytnykaitė 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 5.85 sek. ir daugiau nei pustrečios sekundės pagerino karjeros rekordą! Lietuvė be vargo laimėjo pirmąjį atrankos plaukimą, o bendroje įskaitoje buvo 14-a ir taip pat pateko į pusfinalį.

Atranką laimėjo titulą ginanti estė Eneli Jefimova (1:03.44). Antra buvo vokietė Anna Elendt (1:04.22), trečia – belgė Florine Gaspard (1:04.70).

Šios rungties pasaulio rekordą su Alia Atkinson besidalinanti Rūta Meilutytė (1:02.36) buvo preliminariame dalyvių sąraše, bet vėliau nusprendė koncentruotis į 50 m distanciją ir iš 100 m rungties dalyvių sąrašo išsibraukė. Reikia pažymėti ir tai, kad šiame čempionate galioja kvotų taisyklė. Į pusfinalius arba finalus gali patekti ne daugiau nei po 2 vienos šalies sportininkus. Jei R. Meilutytė būtų startavusi 100 m rungtyje, tai viena iš mūsiškių bet kuriuo atveju būtų likusi už pusfinalio borto.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

