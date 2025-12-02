Teterevkova ir Plytnykaitė kovoja dėl vietų Europos čempionato finale (GYVAI)

Abi lietuvės pateko į pirmąjį pusfinalį, kuris prasidės 20.32 val. Antrojo pusfinalio pradžia – 20.36 val. Į finalą pateks 8 greičiausios plaukikės. Karščiausius rezultatus Jums pateiks Sportas.lt portalas.
Pusfinalio dalyvės:
Moterų 100 m plaukimo krūtine finalas vyks trečiadienį 21.04 val.
Antradienį ryte K. Teterekova 100 m krūtine atrankoje nuplaukė per 1 min. 4.98 sek. ir su 6-u rezultatu ramiai pateko į pusfinalį. S. Plytnykaitė 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 5.85 sek. ir daugiau nei pustrečios sekundės pagerino karjeros rekordą! Lietuvė be vargo laimėjo pirmąjį atrankos plaukimą, o bendroje įskaitoje buvo 14-a ir taip pat pateko į pusfinalį.
Atranką laimėjo titulą ginanti estė Eneli Jefimova (1:03.44). Antra buvo vokietė Anna Elendt (1:04.22), trečia – belgė Florine Gaspard (1:04.70).
Šios rungties pasaulio rekordą su Alia Atkinson besidalinanti Rūta Meilutytė (1:02.36) buvo preliminariame dalyvių sąraše, bet vėliau nusprendė koncentruotis į 50 m distanciją ir iš 100 m rungties dalyvių sąrašo išsibraukė. Reikia pažymėti ir tai, kad šiame čempionate galioja kvotų taisyklė. Į pusfinalius arba finalus gali patekti ne daugiau nei po 2 vienos šalies sportininkus. Jei R. Meilutytė būtų startavusi 100 m rungtyje, tai viena iš mūsiškių bet kuriuo atveju būtų likusi už pusfinalio borto.
