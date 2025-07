Teisėjų rankos nepadavęs ir keikęsis Tiafoe: „Kas galėjo įsižeisti, jei tą žodį skyriau sau?“

Amerikietis Francesas Tiafoe (ATP-12) po dramatiškos kovos 1:6, 7:5, 7:6 (7:5) nugalėjo japoną Yosukę Watanuki (ATP-158). Nuo sensacingo pralaimėjimo vos išsigelbėjęs F. Tiafoe po mačo taip ir nepadavė rankos bokštelio teisėjui Fergusui Murphy.

Dar antrajame sete po laimėtos savo padavimų serijos F. Tiafoe išsprūdo keiksmažodis. Teisėjas už tai įspėjo amerikietį.

„Tu garsiai nusikeikei. Gal tai ir buvo pozityvi emocija, bet tą žodį girdėjo visi. Čia pilna mikrofonų“, – žaidėjui aiškino teisėjas.

F. Tiafoe su tuo nesutiko: „Tu negali manęs įspėti, jei aš tą žodį naudoju tam, kad užsivesčiau. Aš to žodžio tikrai nevartojau siekdamas kažką įžeisti. Kas galėjo įsižeisti, jei tą žodį skyriau sau?“.

Amerikiečio argumentai teisėjo neįtikino ir įspėjimas liko galioti. Negana to, po kiek laiko F. Tiafoe buvo įspėtas, jog viršijo laiko limitą paduoti kamuoliuką.

„Myliu tave, Fergusai. Myliu tave, brolau. Tu tikrai puikiai darbuojiesi, jau ilgą laiką sėdi šitoje kėdėje. Nuostabu tai, ką tu darai. Taip ir toliau“, – sarkastišką tiradą „bėrė“ F. Tiafoe.

Po mačo F. Tiafoe teisėjui nepadavė rankos, bet vis tiek jam padėkojo: „Tu galėjai mane rimčiau nubausti, galėjai skirti baudos geimą ar net diskvalifikaciją, bet to nepadarei. Ačiū tau“.

There was no bad blood on Tiafoe's part. he was actually thanking Fergus for not giving him a game penalty in the end that would've costed him the match. video: pic.twitter.com/mPvl7c1IE0

