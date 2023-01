Tai bent bauda: Dakaro teisėjai Herrero skyrė 100 valandų baudą

A.Herrero problemų prisidarė ketvirtajame greičio ruože, kai jo vairuojamas sunkvežimis vertėsi. Kol jis su kitais ekipažo nariais bandė sutaisyti sunkvežimį, prie jų privažiavo olandas Egbertas Wingensas su „Iveco“.

Olandas norėjo padėti ispanams sustabdyti vandens nuotėkį iš sunkvežimio ir davė jiems atsarginių dalių. A.Herrero ir kiti ekipažo nariai dalis priėmė, nežinodami, kad E.Wingensas net neturėjo teisės tuo metu būti greičio ruože.

Kaip paaiškėjo vėliau, E.Wingensas į minėto greičio ruožo startą neatvyko jam paskirtu laiku. Priėmę greičio ruožo įskaitoje nevažiuojančio sunkvežimio pagalbą, ispanai pažeidė taisyklių 49.1.3 punktą.

A.Herrero teisinosi, kad E.Wingenso paskolinta detalė jų sunkvežimiui net netiko, todėl iš jo pagalbos ispanai negavo jokios naudos. Visgi, teisėjų tai neįtikino. Po kelių dienų diskusijų buvo nuspręsta, kad A.Herrero pažeidė net 3 taisyklių punktus (49.1.1, 49.1.3 ir 49.2.1), gaudamas neleistiną pagalbą.

Pagal nuostatus ispanui grėsė diskvalifikacija, bet A.Herrero prašė sušvelninti bausmę, nes jis nevažiuoja pasaulio čempionato įskaitoje ir nori tiesiog užbaigti Dakaro ralį.

FIA į A.Herrero prašymus atsižvelgė ir nusprendė ispano nediskvalifikuoti. Vietoj to jam buvo skirta 100 valandų bauda.

