TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

T.Dimša tritaškiai padėjo PAOK žengti į kitą Čempionų lygos atrankos etapą

2025-09-19 22:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 22:58

FIBA Čempionų lygos atrankos rungtynėse Tomo Dimšos atstovaujama Salonikų PAOK 79:67 (19:15, 26:16, 18:14, 16:22) nugalėjo Podgoricos „Derby“ krepšininkus.

T.Dimša pataikė 4 tritaškius (FIBA Europe nuotr.)

FIBA Čempionų lygos atrankos rungtynėse Tomo Dimšos atstovaujama Salonikų PAOK 79:67 (19:15, 26:16, 18:14, 16:22) nugalėjo Podgoricos „Derby" krepšininkus.

0

Kitame etape PAOK laukia kova su Bursos „Bursaspor“ klubu.

Lietuvis per 24 minutes pelnė 12 taškų (0/1 dvit., 4/6 trit.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, 3 kartus prasižengė ir surinko 14 naudingumo balų.

Nugalėtojams Benas Moore’as įmetė 17 taškų (6 atk. kam.), Nikos Persidis pridėjo 11 (3/3 trit.).

Pralaimėjusiems Emiras Hadžibegovičius pelnė 15 taškų (5/6 metimai), Nikola Pavličevičius surinko 13 (3/6 trit.).

