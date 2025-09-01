Švedija – Juodkalnija tiesiogiai: stebėkite Europos čempionato rungtynes

Rungtynių pradžia – 13:25 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Švedai čempionatą pradėjo dviem pralaimėjimais Suomijai (90:93) ir Vokietijai (83:105), tačiau galiausiai pergalių sąskaitą atsidarė mače prieš Didžiąją Britaniją (78:59).
Juodkalniečiai kol kas pergalių neturi – pralaimėjimus jie patyrė susitikimuose su Vokietija (76:106), Lietuva (67:94) ir Suomija (65:85).
Su 16,7 taško vidurkiu juodkalniečių gretose labiausiai išsiskiria Nikola Vučevičius, švedus į priekį tempia 16,5 taško renkantis Pelle Larssonas.
