Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Švedija – Juodkalnija tiesiogiai: stebėkite Europos čempionato rungtynes

2025-09-01 12:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 12:30

Pirmadienį tęsiasi Europos krepšinio čempionatas, o ankstyvosiose rungtynėse susitinka buvę ir būsimi Lietuvos rinktinės varžovai – Juodkalnijos ir Švedijos krepšininkai.

Pirmadienį tęsiasi Europos krepšinio čempionatas, o ankstyvosiose rungtynėse susitinka buvę ir būsimi Lietuvos rinktinės varžovai – Juodkalnijos ir Švedijos krepšininkai.

REKLAMA
0

Rungtynių pradžia – 13:25 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Švedai čempionatą pradėjo dviem pralaimėjimais Suomijai (90:93) ir Vokietijai (83:105), tačiau galiausiai pergalių sąskaitą atsidarė mače prieš Didžiąją Britaniją (78:59).

Juodkalniečiai kol kas pergalių neturi – pralaimėjimus jie patyrė susitikimuose su Vokietija (76:106), Lietuva (67:94) ir Suomija (65:85).

Su 16,7 taško vidurkiu juodkalniečių gretose labiausiai išsiskiria Nikola Vučevičius, švedus į priekį tempia 16,5 taško renkantis Pelle Larssonas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Margiris Normantas ir Jonas Valančiūnas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Suomija tiesiogiai: stebėkite lietuvių akistatą su šeimininkais (15)
Latvijos krepšinio rinktinė (nuotr. FIBA)
Latvija neatsilaikė prieš čempionato favoritus serbus (44)
Lietuva – Vokietija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Pirmas niuksas: Lietuva neatsilaikė prieš pasaulio čempionę Vokietiją (235)
Suomijos krepšinio rinktinė (nuotr. FIBA)
Pergalę Europos čempionato B grupėje įsirašė suomiai (1)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų