  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Suomija – Sakartvelas tiesiogiai: serbų ir prancūzų budeliai stoja į kovą ketvirtfinalyje

2025-09-10 16:00
2025-09-10 16:00

Pirmuosius du pusfinalio dalyvius Europos čempionate jau sužinojome, o trečiadienį atėjo laikas trečiajam mūšiui ketvirtfinalyje. Į kovą Rygoje stoja Suomija ir Sakartvelas.

Pirmuosius du pusfinalio dalyvius Europos čempionate jau sužinojome, o trečiadienį atėjo laikas trečiajam mūšiui ketvirtfinalyje. Į kovą Rygoje stoja Suomija ir Sakartvelas.

Rungtynių pradžia – 16:50 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Tiek viena, tiek kita komanda jau viršijo savo lūkesčius Senojo žemyno pirmenybėse.

Vokietijai ir Lietuvai grupių etape nusileidusi Suomija atkrintamųjų starte susitiko su Serbija ir pateikė sensaciją – laimėjo 92:86 bei išsiuntė namo turnyro favoritus.

Ne ką mažiau nustebino ir Sakartvelas, kuris grupių etape krito triskart, tačiau aštuntfinalyje eliminavo Prancūziją 80:70.

Ryškiausias šių rungtynių dalyvis – Lauri Markkanenas. Suomijos puolėjas pelno po 26 taškus, atkovoja 8,2 ir perima po 3 kamuolius bei fiksuoja 26,7 balo naudingumą.

Pusfinalyje šios poros laimėtojai susitiks su Vokietija arba Slovėnija.  

