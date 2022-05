Sukrėtimas krepšinio pasaulyje: netikėtai mirė šį sezoną Utenoje žaidęs amerikietis

Šią informaciją paskelbė buvęs NBA krepšininkas Jaredas Sullingeris. Kol kas nepranešama, dėl kokios priežasties užgeso 31-erių aukštaūgio gyvybė.

A. Payne’as į Uteną atvyko gruodžio mėnesį, bet sužaidė vos septynerias rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje (LKL). Prieš tai jis ketverius metus žaidė NBA, vilkėjo Eurolygos klubų marškinėlius.

LKL pirmenybėse puolėjas rinko po 8,6 taško ir atkovodavo 4,6 kamuolio.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne