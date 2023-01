Su Murray‘umi dirbęs vokietis tapo Berankio treneriu: sako, kad Ričardui nėra neįveikiamų ribų

REKLAMA

Praėjusią savaitę lietuvis ATP „Challenger“ turnyre pasiekė aštuntfinalį, o šią savaitę jau džiugino geresniu žaidimu – tokio paties rango turnyre nukeliavo iki pusfinalio ir tik ten pralaimėjo būsimam čempionui Arthurui Filsui.

Šiame turnyre R.Berankį jau buvo galima pastebėti besišnekučiuojantį su naujuoju treneriu Janu De Wittu. Anksčiau su Andy Murray‘umi, Gillesu Simonu, Gaeliu Monfilsu, Viktoru Troickiu ir kitomis žvaigždėmis dirbęs vokietis pasidalino savo mintimis apie darbą su R.Berankiu.

REKLAMA

„Atvykome čia tam, kad tęstume darbus, kuriuos pradėjome dar tarpsezonio metu. Norėjosi sužaisti kuo daugiau mačų. Tai buvo dvi pagrindinės priežastys, kodėl atvykome čia ir neskridome į Australiją. Tęsiame darbą, atstatydami jo fizinę formą, sveikatą ir žaidimą.

Aišku, dabar, kalbant iš karto po pralaimėjimo, sunku būti pozityviam. Manau, kad Ričardas turėjo laimėti pirmąjį setą. Viskas buvo jo rankose. Visgi, vertindamas visą dviejų savaičių pasirodymą, esu visai patenkintas Ričardu, nes žaidimo kokybė vis gerėjo. Pirmuose setuose Ričardo žaidimo kokybė dažniausiai būdavo prasta, bet reikia suprasti, kad jis praktiškai 4 mėnesius nedalyvavo rimtuose turnyruose dėl tam tikrų sveikatos problemų. Dabar Ričardas sužaidė 6 mačus per 2 savaites, turėjo daug gerų treniruočių ir sakyčiau, kad jo fizinė forma yra stipriai pagerėjusi, o paskutiniai 2 mačai pagal žaidimo kokybę buvo geriausi, nepaisant to, kad šiandien pralaimėjome“, - sakė J.De Wittas.

REKLAMA

Treneris atskleidė, kad su R.Berankiu dirbti pradėjo dar pernai Hamburge (Vokietija). Tiesa, kadangi bendradarbiavimas prasidėjo pačiame sezono įkarštyje, todėl laiko treniruotėms buvo mažai. Negana to, greitai paaiškėjo, kad R.Berankis turi sveikatos problemų, todėl sezoną turėjo baigti anksčiau nei įprastai, kad pasirūpintų savo sveikata.

REKLAMA

REKLAMA

Anot J.De Witto, ne pats lietuvis kreipėsi į trenerį su pasiūlymu bendradarbiauti – J.De Wittui darbą pasiūlė buvęs R.Berankio treneris.

Vokietis prieš tai trumpai darbavosi su Andy Murray‘umi ir Aslanu Karacevu bei nusprendė, kad dabar būtų tinkamas laikas padirbėti su R.Berankiu: „Žinojau, kad Ričardas yra geras vyrukas ir nusprendžiau padirbėti su juo. Aš jį visą laiką vertinau kaip gerą smūgiuotoją. Tiek jo „forehandai“, tiek „backhandai“ yra puikūs. Jo priėmimas yra puikus. Visgi, kai mano auklėtiniai žaisdavo prieš Ričardą, jiems gerai sekdavosi, nes aš visada rasdavau silpnesnių vietų jo žaidime. Apie jas dabar nesiplėsiu (juokiasi – aut. past.). Pasakysiu tik tiek, kad dirbame, jog sustiprintume tas silpnąsias vietas. Svarbiausias faktorius vis tiek bus sveikata. Žaidėjas turi būti sveikas, kad galėtų dirbti kiekvieną dieną ar savaitę. Jei žaidėjas nėra sveikas, tada aš negalėčiau jam padėti, net jei būčiau geriausias treneris pasaulyje“.

REKLAMA

„Jei pažiūrėtumėte kiek turnyrų Ričardas sužaidė per paskutinius 12 mėnesių, tada suprastumėte, kodėl jis taip žemai reitinge. Netrukus jis praras dar daugiau reitingo taškų, iškovotų pernai panašiu metu. Dabar jis prarado 35 taškus – tiek pat, kiek iškovojo Portugalijoje, todėl jo reitingas kol kas nesikeis. Man sunku pasakyti, į kokią vietą šio sezono pabaigoje Ričardas galėtų pakilti. Aš norėčiau, kad Ričardas šiemet žaistų geriausiai per savo karjerą. Aš kalbu apie žaidimo kokybę. Mes esame aptarę sritis, kuriose galime patobulinti jo žaidimą. Jei viskas vyks pagal planą, jo reitingas automatiškai pagerės, o šiuo metu mes esame ten, kur esame. Jei tu per metus žaidi 10 turnyrų, o kitą laiką sergi, tai aukštos vietos neužimsi. Tarpsezonio metu visų pirma Ričardui reikėjo pasveikti ir pagerinti fizinę formą. Žaidimo tobulinimas ateina vėliau“, - teigė treneris.

REKLAMA

J.De Witto teigimu, R.Berankis viso savo potencialo teniso korte dar neparodė: „Žinau, kad Ričardui jau 32-eji, bet jis viso savo potencialo dar neatskleidė. Mano darbas yra paversti jį geresniu tenisininku, nei jis kada nors buvo. Aš turiu aiškų planą, kaip to pasiekti, ir Ričardas yra motyvuotas tai padaryti. Jis vykdo visus mano nurodymus ir mes pažiūrėsime, ką galėsime pasiekti. Galiu pasakyti, kad dabar kiekvieną dieną į darbą einu būdamas laimingas, nes treniruoju puikų žmogų, nuoširdžiai trokštantį tapti geresniu tenisininku, nei jis kada nors buvo ir tada jau nėra taip svarbu, ar jo reitingas yra 170-as, ar 200-asis, o gal – 20-as. Aš nemanau, kad Ričardas turi kažkokių neperžengiamų ribų“.

REKLAMA

REKLAMA

„Aš nebijau žaidėjams pasakyti tiesos apie jų silpnąsias vietas. Kai treniravau Andy, nebijojai sakyti, ką jis daro blogai, nors ir žinojau, kad jis yra tvirto charakterio ir kad jam tai negali nepatikti. Suprantu trenerio darbą ir esu patyręs, ką reiškia, kai tave atleidžia, tačiau privalau laikytis savo nuomonės ir išlikti nuoširdus su savo auklėtiniais. Jei bijosiu atleidimo ir nesakysiu to, ko žaidėjas nenori girdėti, tuomet mano darbas praras prasmę. Treneris už žaidėją mačų nelaimės. Darbą korte daro tenisininkai. Treneris gali tik pralaimėti mačą, jei sujauks žaidėjo mintis. Visgi, jei aš matau, kad žaidėjas priima neteisingus sprendimus korte, tuomet aš apie tai jam pasakysiu ir tikiuosi, kad jis į tai sureaguos. Jei ne, tuomet tegul jis pasiima pinigus ir išmeta juos į šiukšliadėžę. Tada jis gautų tiek pat naudos iš tų pinigų, kiek ir man mokėdamas, jei nesiklausytų mano patarimų“, - aiškino treneris.

REKLAMA

J.De Wittas taip pat pasidžiaugė pakeistomis teniso taisyklėmis, kurios pagaliau leido žaidėjams mačų metu bendrauti su treneriais.

R.Berankis kitą savaitę buvo užsirašęs į Tenerifėje (Ispanija) vyksiantį ATP „Challenger“ serijos turnyrą, bet ketvirtadienį išsibraukė iš dalyvių sąrašo. Sausio 24 d. R.Berankis yra užsirašęs į ATP „Challenger“ turnyrą Prancūzijoje. Vasario pradžioje jo lauks Daviso taurės mačai ir ATP „Challenger“ turnyras Vilniuje.