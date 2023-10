Spindinti „Ballon d’Or“ kulminacija: kas taps geriausiu planetos futbolininku?

Arčiausiai L. Messi yra 5 kartus šiuose rinkimuose triumfavęs C. Ronaldo. 3 kartus „Auksiniu kamuoliu“ džiaugėsi legendinis Prancūzijos futbolininkas Michelis Platini.

Pagrindinis konkurentas L. Messi šiais metais buvo jaunasis Erlingas Hallandas. Norvegas tapo geriausiu „Manchester City“ superžvaigždė pelnė 56 įvarčius ir neturėjo sau lygių. Jis atsiėmė „Gerdo Mullerio“ vardo apdovanojimą.

Norvegas su „Man City“ laimėjo UEFA Čempionų lygą, Anglijos „Premier“ lygą ir Anglijos taurę.

„Manchester City“ tapo geriausiu pasauliu klubu. Tokį titulą klubas buvo iškovojęs ir 2022 m.

« I want to thanks my club, my family... to help me to be who I am »



💬 Erling Haaland from @mancity winner of the Gerd Muller Award #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/PIgAKVkThQ