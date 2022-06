Šlapioje Kanados GP kvalifikacijoje – Verstappeno dominavimas ir fantastiškas Alonso pasirodymas

Triuškinančią pergalę šventė olandas Maxas Verstappenas. „Red Bull“ lyderis geriausiu bandymu ratą įveikė per 1 min. 21.299 sek. ir nesulaukė rimtesnio pasipriešinimo iš konkurentų.

Fantastiškai pasirodė Ispanijos veteranas Fernando Alonso. Jis su „Alpine“ bolidu iškovojo antrą startinę poziciją (1:21.944) ir netgi aplenkė ispaną Carlosą Sainzą („Ferrari“, 1:22.096).

Fantastiška kvalifikacija buvo ir „Haas“ pilotams. Jie užėmė visą trečiąją startinę eilę: penktas buvo danas Kevinas Magnussenas (1:22.960), šeštas – vokietis Mickas Schumacheris (1:23.356).

Britas George‘as Russellas („Mercedes“) paskutiniu mėginimu surizikavo užsidėti sausai trasai skirtas padangas, bet tai buvo klaida – jis greitai išslydo iš trasos. Tuo tarpu varžovai su tarpinėms oro sąlygoms skirtomis padangomis toliau gerino rezultatus ir nustūmė G.Russellą iki 8-os vietos.

Antroje kvalifikacijos dalyje buvo parodyta raudona vėliava po meksikiečio Sergio Perezo nesėkmės. „Red Bull“ pilotas kliudė barjerus, kuriuose įstrigo bolido priekinis sparnas. Pajudėti S.Perezui nebepavyko, todėl kvalifikacija tuo jam ir baigėsi 13-oje vietoje. Problemų turėjo ir tailandietis Alexanderis Albonas („Williams“). Tiesa, jis vis tiek aplenkė S.Perezą ir buvo 12-as.

Įprastai kvalifikacijoje žibantis Charlesas Leclercas („Ferrari“) dar prieš startą žinojo, kad dėl jėgainės elementų keitimo sulauks baudos. „Ferrari“ pakeitė ne vieną elementą, viršydami jų limitą, todėl Ch.Leclercas sekmadienį startuos iš rikiuotės galo.

