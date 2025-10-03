Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Skaudų pralaimėjimą sugėręs Sabonis: tai mano atsakomybė

2025-10-03 08:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 08:52

Pralaimėjimu Europos taurės varžybose debiutavo Tautvydas Sabonis, kurio vadovaujamas Londono „Lions“ klubas 59:86 nusileido Podgoricos „Budučnost“ komandai.

T.Sabonis prisiėmė atsakomybę

Pralaimėjimu Europos taurės varžybose debiutavo Tautvydas Sabonis, kurio vadovaujamas Londono „Lions“ klubas 59:86 nusileido Podgoricos „Budučnost“ komandai.

0

Po pralaimėjimo strategas iš Lietuvos prisiėmė atsakomybę dėl pralaimėjimo.

„Varžovai puikiai išpildė savo planą, pasiūlė daug fiziškumo. Mano komanda nerodė noro kautis ir neatsakė į tą kontaktą. Tai mano atsakomybė, kadangi turėjau paruošti komandą tam“, – kalbėjo T.Sabonis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

– Ar tam galėjo turėti įtakos skirtumas tarp vietinės lygos ir Europos taurės?

– Galbūt ir galėjo. Vis tik tai yra nusiteikimas. Pasikartosiu, kad tai yra mano atsakomybė. Turėjau paaiškinti, kokio lygio fiziškumas ir varžovai laukia. Turėjome tam būti pasiruošę, bet nebuvome.

– Kas buvo jūsų varžovų didžiausi pranašumai?

– Jie diktavo runtynių eigą tiek puolime, tiek puolime. Norime būti gynybinio stiliaus komanda, bet tokia nebuvome. Pradžioje neįkrito keli metimai, bet turėjome persigrupuoti ir sugrįžti. Įkritome į duobę ir iš jos neišlipome. Europos taurėje taip bus, kad geros komandos tau neleis sugrįžti.

– Kokia bus žinutė prieš kitas rungtynes?

– Tokios rungtynės turi motyvuoti.Tai yra pamoka, kad turime daug dirbti su video, žiūrėti, ką padarėme ne taip. Turime mokytis ir būti pasiruošę.

