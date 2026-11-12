Simanaitis lygino Jasiūną su Maslobojevu ir pažėrė kritikos UTMA: „Atbėgs atstovai iš tos neaiškios organizacijos, pasibels į duris, bandys juos perkalbėti ir vėl kils nesusipratimų“

Pats M. Jasiūnas, kalbėdamas apie savo pasirengimą ir aktyvumą, prisiminė paauglystės laikus, kai per metus sugebėdavo žengti į ringą neįtikėtiną skaičių kartų.
„Per metus esu turėjęs apie 23 kovas, – pasakojo vienuolika kartų Lietuvos muaythai, daugkartinis kikbokso ir jaunučių bei jaunių bokso šalies čempionas M. Jasiūnas. – Buvo toks periodas paauglystėje, kai dalyvaudavau muaythai, kikbokso ir bokso varžybose. Kas nežino, esu vienuolika kartų Lietuvos muaythai čempionas, daugkartinis kikbokso čempionas. Taip pat esu jaunučių ir jaunių bokso Lietuvos čempionas. Būtent tame paauglystės amžiuje dalyvaudavau visur ir man tikrai gerai sekėsi, kaip sekasi ir dabar. Tuomet nuolat būdavo taip, kad, pavyzdžiui, bokso čempionate turėdavau tris ar keturias kovas, o po dviejų savaičių jau laukdavo varžybos muaythai ringe. Esu skaičiavęs, kad per metus esu turėjęs 23 ar 24 kovas. Po tiek laiko sunku prisiminti tikslų skaičių, bet jis tikrai buvo toks.“
D. Simanaitis gyrė M. Jasiūno pasirinktą karjeros kelią ir palygino jį su vienu garsiausių Lietuvos kovotojų S. Maslobojevu, kuris savo įgūdžius taip pat kaupė aktyviai dalyvaudamas įvairiuose mėgėjų turnyruose.
„Turime labai gerą pavyzdį, kad Martynas teisingai formuoja savo sportinę karjerą, nes kuo daugiau kovų – tuo, kaip ir minėjo Žydrūnas (Jasiūnas, – aut. past.), labiau auga meistriškumas, – vertino D. Simanaitis. – Galime išskirti dar vieną sportininką, kuris pas mus pradėjo karjerą ir ilgai dalyvavo – tai Sergejus Maslobojevas. Dėl ko jis pasiekė tokį lygį? Dėl to, kad dalyvaudavo visose mėgėjų varžybose: kur tik galėjo, ten ir dalyvavo. Taip jis kaupė patirtį, mokėsi nugalėti savo baimes ir išaugo į tikrai aukšto lygio kovotoją. Tą patį dabar daro ir Martynas. Visą gyvenimą praleidęs kovinio sporto pasaulyje, galiu tiesiai šviesiai pasakyti: anksčiau buvo Sergejus Maslobojevas, o dabar yra Martynas Jasiūnas. Įsiminkite šitą vardą, nes tai yra ateitis. Visi žinome, kad Sergejus Maslobojevas yra subrendęs, stiprus sportininkas ir jo pasiekimai tikrai dideli, bet Lietuvos kovinio sporto ateitis ir kamuolys dabar yra Martyno rankose. Toks yra kovinis pasaulis ir tokios perspektyvos dabar Lietuvoje.“
Apie būsimo „MMA Bushido“ turnyro dalyvius kalbėjęs D. Simanaitis neslėpė, kad kol kas nenori atskleisti visų pavardžių, jog konkuruojančios organizacijos nebandytų perkalbėti sportininkų. Jis taip pat pažėrė atviros kritikos UTMA atstovams, teigdamas, kad būtent jie draudžia savo kovotojams dalyvauti kituose turnyruose.
„Visas įdomumas ir yra tame, kai skelbiame po vieną kovą, nes norime nustebinti, – dėstė D. Simanaitis. – Jeigu dabar anksčiau laiko paskelbsime kai kuriuos sportininkus, su kuriais dar ne iki galo sudėliotos sutartys, atbėgs atstovai iš tos neaiškios organizacijos, pasibels į duris, bandys juos perkalbėti ir vėl kils nesusipratimų. Todėl skelbiame tik tuos, kurie yra galutinai patvirtinti ir pasirašę sutartis – žengiame tokius žingsnius, kad išvengtume neaiškumų. Dabar garsiai kalbama, kad kažkas kažkam leidžia arba neleidžia dalyvauti. Galime padaryti eksperimentą: paskambinkime, pavyzdžiui, sporto klubo „Sparta“ atstovui Šipailai ir paklauskime, ar jie dalyvaus „Bushido SWAT“ turnyre. Koks bus jo atsakymas? „Ne, negalime dalyvauti, UTMA neleidžia.“ Tai kas, kam ir ką čia stabdo, kas kur neleidžia? Tai įdomūs aspektai. Mes sakome: dalyvaukite kuo daugiau varžybų, tegul auga jūsų meistriškumas. Būkite visur. Mes esame atviri visiems pasiūlymams ir bendradarbiavimo sritims. Būtent tokių tikslų vedini su Lietuvos muaythai federacija ir radome bendrą sutarimą – kuo daugiau varžybų, plėtros, kalbėjimo ir meistriškumo kėlimo, kad Lietuvos vardas augtų.“
D. Simanaitis pabrėžė LBF veiklos platumą, apimantį tiek mėgėjų, tiek profesionalų varžybas bei glaudų bendradarbiavimą su pasaulinėmis transliacijų platformomis.
„Kalbant apie mūsų projektus, reikėtų atskirti „Bushido“ federacijos mėgėjų ir profesionalų veiklas – tai du skirtingi dalykai, – pabrėžė D. Simanaitis. – Profesionalioje veikloje mūsų požiūris labai platus. Bendradarbiaujame su didžiausiomis pasaulio platformomis, tokiomis kaip DAZN ar ESPN, kur stengiamės viešinti Lietuvos sportininkus ir kurti puikų įvaizdį visai šaliai. Mes nesame lokalus projektas. Kalbant apie mėgėjus, pas mus vyksta ir mėgėjiški „Bushido“, šuto bei K-1 čempionatai. Stengiamės pritraukti kuo daugiau sportininkų, suteikti jauniems žmonėms galimybę dalyvauti bei augti kartu su mumis. Visada sakome – dalyvaukite visur ir visada. Tik nereikia piešti jokių paveikslų ir pasakoti, kad kažkas kažką blokuoja. Blokuoja kiti žmonės, tad prašome neblokuoti ir žiūrėti realybei į akis.“
Šie D. Simanaičio žodžiai apie esą blokuojamus kovotojus ir „neaiškias organizacijas“ yra tiesioginis atsakas į jau kelis mėnesius Lietuvos muaythai bendruomenę purtantį konfliktą, kuris prasidėjo po Lietuvos muaythai federacijos (LMF) prezidento rinkimų. Šių metų spalio 15 dieną LBF ir LMF paskelbė, jog dar rugsėjo 21-ąją D. Simanaitis ir LMF vadovas Žydrūnas Jasiūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią sieks populiarinti bušido ir muaythai sportą bei suteikti daugiau galimybių sportininkams
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