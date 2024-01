Šeštasis Dakaro ralio etapas: ekipažų laukia pirmoji naujo formato maratono dalis

Kaip įprasta, etapo eigą bus galima sekti tv3.lt, o visos ralio naujienos yra specialiame 2024-ųjų Dakaro polapyje.

„48 Chrono“ maratonas truks dvi dienas. Dalyviai jau šiame Dakare turėjo dviejų dienų klasikinį maratoną, kuriame mechanikų pagalba buvo galima tik 2 val, tačiau „48 Chrono“ bus naujo formato.

Visi startavę dalyviai turės sustoti 16 val. (15 val. Lietuvos laiku) ir įsikurti vienoje iš šešių poilsio aikštelių. Nuvykę ten, jie gaus pliką stovyklavietę ir tik tiek atsargų, kad galėtų išgyventi naktį dykumoje be jokio ryšio ir be jokios informacijos apie tai, kaip sekasi jų varžovams.

Motociklininkų ir keturračių laukia 626 km greičio ruožo, o automobilių, bagių ir sunkvežimių – 572 km bei dar visiems dalyviams 209 km pervažiavimų. Trasoje jie gali tikėtis tik smėlynų.

7.46 val. Prieš pat etapo pradžią Vaidotas Žala pasidalino mintimis:

„Galimai laukia sunkiausia Dakaro atkarpa, kurią esu važiavęs. Su penkių minučių pertrauka, non stop turėsim važiuoti 7 valandas kopų režimu. Šiek tiek neramu, bet tai yra diena, kuri prapurtys bendrą klasifikaciją. Išlaikyti pastovų tempą — pagrindinis iššūkis.“

